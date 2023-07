Sharm, voli charter Going anche da Napoli, Palermo e Catania

Il tour operator Going rinforza la programmazione charter sul Mar Rosso aggiungendo nuovi collegamenti aerei diretti per Sharm el Sheikh da Napoli, Palermo e Catania.

In particolare, da Napoli Capodichino si decolla alla volta di Sharm dal 29 luglio ogni sabato fino al 26 agosto. Si parte alle 12.30 all’andata, per essere nella località del Mar Rosso alle ore 17 circa e, al rientro, partire alle 17.30 per essere nuovamente a Napoli alle 20.25. Going a Sharm propone il Sunrise Diamond Beach Resort, villaggio a 5 stelle della programmazione Estate 2023 del tour operator di Msc Crociere.

Per quanto riguarda la Sicilia, invece, le opzioni da Palermo sono possibili sia di domenica sia di lunedì, da metà luglio a metà settembre, mentre da Catania vanno dal 23 luglio al 3 settembre. Anche in questo caso con operativi funzionali a vivere la settimana di vacanza nella sua interezza.

Per le partenze di domenica dal Falcone Borsellino il decollo è alle 15.15 per arrivare a Sharm alle 18.15 mentre il ritorno è previsto alle 11 e l’arrivo alle 14.15. Di lunedì, invece, si parte alle 9.40 per atterrare alle 14 e rientrare alle 6 ed essere di ritorno a Palermo alle 8.40.

Quanto al Fontanarossa, infine, il decollo dell’andata è alle 13.45 per arrivare alle 18.05; al ritorno si parte alle 10.15 per atterrare alle 12.45. Voli ogni domenica.

«I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del Mar Rosso e della vacanza all inclusive – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – Non potevamo esimerci dall’introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l’eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione con sei punti di consumo e gli spazi per le famiglie con una grande piscina, più il parco giochi in acqua».