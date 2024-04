“Sì Assisi”, on air la nuova campagna di Armando Testa

È on air la nuova campagna di comunicazione per promuovere la stagione del turismo estivo della città di Assisi, affidata all’agenzia Armando Testa, con l’obiettivo non soltanto di valorizzare i luoghi francescani, ma anche di promuovere tutte quelle attività che costituiscono un’offerta turistica a 360°.

La campagna – denominata “Sì Assisi” e promossa dal Comune – è sostenuta, principalmente, con fondi legati al bando indetto dal ministero del Turismo per il rilancio di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, vinto dal Comune di Assisi con il progetto “Vivi Assisi”. È stato così ottenuto un finanziamento complessivo di 925mila euro, di cui circa 150mila dedicati proprio ad azioni di comunicazione e promozione.

«L’idea creativa – ha dichiarato Raffaele Balducci, direttore creativo di Armando Testa – è all’insegna della positività e prende spunto dal nome stesso della città: Assisi, con la centralità del “Sì”, rappresenta la risposta a tutto ciò che si possa chiedere a una vacanza mai banale. Infatti, che si tratti di ricercare la spiritualità, di immergersi nella natura, di assistere a un concerto all’aperto o a una mostra d’arte, di gustare un pranzo o di percorrere sentieri emozionanti in bicicletta, Assisi ha da offrire di tutto. In pratica, attraverso un meccanismo “copy” di domanda e risposta, il sì vuole esprimere la risposta a ogni desiderio, la promessa di un’offerta turistica diversificata e appagante, ed è al contempo l’elemento grafico che firma in maniera identitaria e distintiva la campagna, con la forza espressiva e la sintesi di un logo. Così, Assisi non è più solo la città di San Francesco, è una affermazione: è un sì alla natura, un sì all’arte, un sì a un’estate di esperienze all’aperto e di divertimento, che rappresentano i temi trattati in questo primo lancio, che vede grande protagonista il Monte Subasio come risorsa turistica strategica».

La campagna è multicanale, pianificata sul web e sui canali social e in 13 grandi stazioni italiane, tra cui Milano Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Napoli, Bari e Palermo.

Soddisfazione espressa dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e dall’assessore al Turismo e marketing territoriale, Fabrizio Leggio: «Assisi, per la prima volta, è protagonista di una campagna di comunicazione nazionale e internazionale, finalizzata a valorizzarla nel suo complesso e a promuoverla come meta turistica ideale da vivere tutto l’anno. Un progetto innovativo, per un nuovo posizionamento dell’immagine della città, che è capitale di valori, spiritualità, arte, cultura, natura e bellezza. Un netto cambio di passo sul fronte della promozione e comunicazione turistica, che favorirà anche nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la città e per l’intero territorio, considerando anche che la città serafica rappresenta oltre il 25% dell’intero flusso turistico dell’Umbria».

