Sncf apre le vendite del treno Milano-Parigi targato Tgv Inoui

Sncf Voyages Italia apre le vendite dei biglietti Tgv Inoui per le tratte da Milano a Parigi via Torino, per la stagione estiva nel periodo compreso tra 23 maggio fino al 25 agosto 2024.

Il servizio Milano-Parigi-Milano è stato riattivato già il 10 gennaio, dopo la frana verificatasi nella Valle della Maurienne, il 27 agosto 2023, con un servizio di sostituzione con bus nel tratto tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne, sia in andata che in ritorno.

Ad oggi, per viaggiare tra Milano e Parigi, si procede così: Milano-Oulx con treni Tgv Inoui Italia, Oulx-Saint Jean de Maurienne in autobus e Saint Jean de Maurienn-Parigi con Tgv Inoui Italia. E lo stesso si ripete per la tratta Parigi-Milano.

Tgv Inoui con i treni ad alta velocità è una soluzione comoda, vantaggiosa e soprattutto sostenibile per raggiungere Parigi, anche in vista delle vacanze estive e delle prossime Olimpiadi. I biglietti possono essere acquistati sui canali di vendita abitualie presso le agenzie di viaggi autorizzate. Inoltre, i viaggiatori in possesso della carta Avantage potranno continuare ad utilizzarla, usufruendo degli stessi vantaggi su tutto il tragitto, in particolare la riduzione del prezzo dei biglietti.

Il servizio Tgv Inoui rappresenta da quest’anno un’ottima alternativa di collegamento tra città come Milano, Torino e Oulx, le vendite sono infatti aperte anche per le tratte interne in Italia e arrivano non solo a Torino ma anche a Oulx, località di montagna ben collegata alla celebre località turistica di Sestriere.

Già operativo un Tgv Inoui al giorno, da Milano Porta Garibaldi con arrivo a Torino Porta Susa e viceversa.

Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia, ha dichiarato: «Siamo lieti di aprire la vendita dei biglietti per la stagione estiva annunciando la riattivazione della tratta Milano-Parigi con il servizio sostitutivo, già molto apprezzato dai nostri clienti. Sncf Voyages Italia è sempre più operativa sul territorio italiano grazie anche alla gestione diretta delle tratte interne, che connettono Milano e Torino e anche località turistiche come Oulx-Sestriere. Una scelta di viaggio comoda e sostenibile per muoversi nel nord Italia e oltre confine».

«In virtù dell’accordo di collaborazione tra Sncf Voyages Italia e Turismo Torino e provincia, siamo certi che tale collegamento – sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e provincia – possa contribuire a incrementare i flussi turistici verso il capoluogo subalpino in occasione dei grandi eventi che caratterizzano il 2024 e verso la Val di Susa con le sue note località montane che, durante la stagione estiva, offrono innumerevoli attività per gli amanti della natura e dell’outdoor».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sncf Voyages Italia