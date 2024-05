Sommet education, una fondazione per l’occupazione nell’hospitality

Una fondazione per supportare le sfide dell’occupazione nel settore dell’ospitalità. È l’ultima iniziativa lanciata da Sommet education, leader mondiale nella formazione in hospitality management, che vanta una comunità di 10.000 studenti e 60.000 ex-alunni influenti in tutto il mondo. La fondazione si occuperà di affrontare le sfide inerenti al reclutamento e all’occupazione nel comparto, concentrandosi su due leve d’azione: offrire borse di studio a studenti talentuosi provenienti da contesti svantaggiati e promuovere le carriere e le professioni nel settore dell’ospitalità.

Il lancio avviene in un momento cruciale per l’industria: si prevede infatti che questa offrirà lavoro a 449 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2034 (World Travel and Tourism Council), anno in cui il 12,2% della forza lavoro mondiale sarà impegnata nel settore. Nonostante le cifre promettenti, molte destinazioni e datori di lavoro dell’industria alberghiera continuano ad affrontare problemi di reclutamento. La Sommet education foundation individuerà i talenti, che saranno sostenuti da una rete di partner sociali, tra cui Agenzie delle Nazioni Unite, enti governativi e Ong.

«Entrare nell’industria dell’ospitalità è più di una garanzia di lavoro – sottolinea Anouck Weiss, executive vice-president at Sommet education foundation – è la promessa di una carriera gratificante e appagante, nutrita di incontri umani, passione, scambi culturali ed esperienze. Offrendo borse di studio miriamo ad offrire opportunità che cambiano la vita a una nuova generazione di talenti per dotarli delle competenze necessarie per entrare a far parte del fiorente settore dell’ospitalità».

La fondazione può già contare su Accor in qualità di Founding patron. Il gruppo alberghiero si è già impegnato a promuovere lo sviluppo dei talenti, a favorire l’uguaglianza sociale e a sostenere la crescita economica attraverso la sua prima iniziativa dedicata in India.

Per definire la roadmap e la direzione strategica della sua fondazione, Sommet education ha incaricato OpinionWay, un istituto di ricerca di mercato all’avanguardia, di condurre un’indagine europea, con l’obiettivo primario di identificare i fattori chiave che attraggono e trattengono i talenti nel settore dell’ospitalità. Il comparto esercita un notevole fascino sull’85% dei giovani professionisti in Europa. Tre quarti sarebbero pronti a entrare in hotel, ristoranti e negozi al dettaglio di alto livello, apprezzando le opportunità di carriera, soprattutto a livello internazionale, e i legami interpersonali. L’indagine conferma la sfida generale del settore in tutta Europa, con il 59% dei responsabili delle risorse umane che si trova ad affrontare sfide occupazionali. Il 78% afferma che la Generazione Z (18-28 anni) comporta sfide specifiche in termini di identificazione, reclutamento e fidelizzazione.