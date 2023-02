Star Alliance, ingresso “pay per use” anche alla lounge di Amsterdam

Star Alliance offre ora l’accesso a pagamento (il cosiddetto pay per use) alla sua lounge all’aeroporto di Amsterdam Schiphol (area partenze, hall 2) per i passeggeri che volano con i vettori partner dell’alleanza (sono 14 le compagnie che operano nello scalo olandese).

Si tratta della quinta delle sei lounge a marchio Star Alliance a offrire l’accesso a pagamento, dopo le lounge dell’aeroporto di Roma Fiumicino, di Rio De Janeiro Gig, dell’aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires e di Los Angeles (Lax).

Star Alliance vp customer experience, Christian Draeger, ha dichiarato: «Ora tutti i passeggeri che passano per l’aeroporto Schiphol di Amsterdam a bordo di vettori Star Alliance hanno la possibilità di rilassarsi nella nostra lounge, indipendentemente dalla classe di cabina o dallo stato di appartenenza. La lounge è particolarmente comoda per chi viaggia in zona Schengen e vuole rilassarsi e godersi un pasto o lavorare prima di salire a bordo del proprio volo».