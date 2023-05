Svolta Going Resort, Pellegrino: «Vacanze a 5 stelle su misura»

Per descrivere la nuova sfida nella villaggistica lanciata da Going Resort potrebbe bastare una sola parola: Stylosophy. È il neologismo fortemente voluto da Beppe Pellegrino, responsabile della unit business del Gruppo Bluvacanze, e dal suo team per identificare un prodotto innovativo.

«Noi l’abbiamo voluta chiamare così perché è una vacanza a cinque stelle, in linea con l’alta qualità che contraddistingue i prodotti del Gruppo Msc. Nei nostri tre resort, uno a gestione diretta a Favignana e gli altri due a Sharm El Sheikh e Mars Alam, abbiamo infatti allestito servizi di lusso e tutti personalizzabili, grazie alla innovativa ideazione dell’app What’s Going On, scaricabile prima della partenza, che permette all’ospite di scegliersi e prenotare le attività e le escursioni che intende svolgere nel corso del suo soggiorno, con un trattamento “one to one”.

Si va dalla meditazione allo yoga, dal benessere alle attività ricreative – che contemplano anche lezioni di cucina – oltre alle classiche attività sportive. «In altre parole – prosegue Pellegrino – si tratta di una applicazione on demand che di fatto personalizza l’esperienza presso i nostri resort».

Accanto a questa novità in linea con la rivoluzione digital, ci sono poi i cosiddetti plus di prodotto che fanno la differenza, come spiega Pellegrino: «Per esempio, il giorno dopo l’arrivo al resort, offriamo ai nostri ospiti una visita gratuita presso i luoghi tipici dove sorge la struttura per far conoscere anche la cultura locale. Una visita che prevede anche la presenza di un biologo marino. C’è poi la ristorazione, con i sei ristoranti a Sharm e tre a Mars Alam, dove offriamo agli ospiti un’ampia scelta di cucina, dal pesce alla carne, alla vegetariana a quella locale. Un altro plus è poi l’assistenza per varie attività previste presso il resort come lo snorkelling , con altri sport acquatici da praticare in totale sicurezza ed un costante controllo del livello di qualità di tutti i servizi erogati nel resort, da parte di personale italiano che conosce le esigenze della clientela italiana».

Ma su tutto, come ha tenuto a precisare Pellegrino, ci sono i segni distintivi delle strutture Going Resort: «Le nostre strutture 5 stelle sono dimensionate, in location “wow”, dove il mare è sempre l’attore principale, con la barriera corallina prospiciente, e con attività balneabili sulla spiaggia. Nelle nostre strutture, ad esempio, si accede direttamente sulla barriera corallina sempre accompagnati dai nostri ambassador del mare, che potremmo definire i testimonial del nostro prodotto».

C’è poi l’importante novità della commercializzazione, alla quale Pellegrino tiene particolarmente. «I prodotti Going Resort sono aperti a tutte le agenzie di viaggi e non siamo più il tour operator rivolto solo al gruppo Bluvacanze. Si tratta di una scelta commerciale ispirata anche dal fatto che le nostre strutture propongono una vacanza d’alta gamma e quindi un’offerta trasversale, rivolta ad un variegato target medio-alto che con una piccola differenza di pricing, si può regalare un soggiorno di alta qualità. Ecco perché nei prossimi giorni inizieremo un roadshow rivolto alle adv».

Il programma di incontri con le agenzie di viaggi è già pronto e prevede le seguenti tappe: il 25 maggio a Brescia nella Tenuta Bersi Serlini; il 26 maggio a Sesto San Giovanni al Gran Hotel Villa Torretta ed il 30 maggio a Solbiate Olona presso il Double Tree by Hilton. In sostanza il roadshow è molto concentrato in una «catchment area funzionale agli operativi volo, che vengono effettuati da Milano Malpensa e Bergamo». Prevista poi una presentazione delle rotazioni charter l’8 giugno presso l’aeroporto di Orio al Serio ed è anche allo studio un fam trip per agenti.

E per il futuro Going Resort è già proiettato verso un consolidamento significativo, come sottolinea Pellegrino: «Entro i prossimi cinque anni vogliamo arrivare ad operare in gestione diretta circa 10 strutture, prevalentemente nell’Oceano Indiano e in Italia, magari laddove sono stati fatti investimenti mirati ed in linea con le nostre strategie».