Tap raggiunge i 7,5 milioni di passeggeri nel primo semestre

Tap Air Portugal chiude il primo semestre 2023 con numeri molto positivi: sono stati 7,58 i milioni di passeggeri trasportati fino a giugno scorso, il 30,2% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sono i voli intercontinentali, in particolare sulle rotte verso il Brasile, il Nord America e l’Africa, che hanno trainato la crescita del vettore portoghese da gennaio a giugno (un totale di 2,17 milioni di passeggeri, vale a dire il 31,1% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

È molto significativo che, su queste rotte intercontinentali, Tap fosse già riuscita a incrementare del 14,7% il numero di passeggeri trasportati rispetto al periodo pre-pandemia, ovvero il primo semestre del 2019, a dimostrazione della solida ripresa su questo fronte.

Sulle rotte continentali (voli in Europa, incluso il Portogallo continentale e le isole), nel primo semestre del 2023 Tap ha trasportato un totale di 5,41 milioni di passeggeri, il 29,8% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma comunque il -10% rispetto al 2019.

Per quanto riguarda l’Ask (Available Seat per Kilometre) Tap ha registrato un totale di 25.015.746 nel primo semestre dell’anno, il 21,4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il 4,3% in più rispetto al primo semestre del 2019.

A fronte di questo indicatore, va evidenziata una crescita ancora maggiore della domanda, misurata in Rpk (Revenue per Kilometre), che si è attestata a un totale di 20.067.216 nel primo semestre dell’anno, il 30,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e già il 5% al di sopra del periodo pre-pandemico, sempre con riferimento al primo semestre del 2019.