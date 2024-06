Viaggio nell’Hunan, il cuore verde della Cina è tornato a battere

Alla scoperta dello Hunan, meta simbolo dell’inbound del gigante asiatico per Trip.com, dove storia, leggenda, antropologia e meraviglie naturali trovano sintesi.

Con un balzo di 7 chilometri e mezzo e un tragitto di oltre mezz’ora, la funivia più̀ lunga del mondo ci trasporta fino alla Porta del Paradiso. Un nome che suona un filo pretenzioso, bisogna ammetterlo, fino a quando non ci si trova al cospetto di quella meraviglia naturale che è la grotta di Tianmen. Un colossale arco naturale – che, tanto per farsi un’idea, misura oltre 130 metri di altezza per circa 60 metri di larghezza e altrettanti di profondità̀ – perfora la cima della montagna da una parte all’altra, incorniciando un’ampia fetta di cielo. O, a seconda delle condizioni meteo che da queste parti sono piuttosto variabili, facendosi trapassare da nuvole basse e banchi di nebbia di passaggio, creando effetti che lasciano a bocca aperta.

Letteralmente senza fiato rimane invece chi, tra i diversi percorsi possibili per raggiungere la base della grotta dopo l’ascesa in funivia, sceglie di salire la stairway to heaven composta dalla bellezza di 999 gradini, cifra che non a caso nella cultura cinese è simbolo di eternità.

NEI LUOGHI DI MAO ZEDONG

Benvenuti a Zhangjiajie, nella provincia cinese dello Hunan, meta della Trip.com Group Global Partner Hunan Inbound Tourism Conference, che dopo la conferenza del gruppo tenutasi a Shanghai ha fatto scoprire ai delegati provenienti da mezzo mondo quello che può essere considerato il “cuore verde” della Cina. Il Monte Tianmen è infatti solo una, seppure tra le più rappresentative, delle 560 attrazioni naturali della Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1992, che include ben quattro parchi nazionali per un’estensione totale di qualcosa come 69.000 ettari, per la quasi totalità ricoperti di fitte foreste.

Con questi numeri non c’è da stupirsi che lo Hunan nel 2023 abbia registrato complessivamente 660 milioni di arrivi turistici domestici (in gran parte dovuti anche al “turismo rosso” nei luoghi di Mao Zedong, originario di questa provincia), mentre quelli stranieri sono stati relativamente pochi, 1,1 milioni. Segno che l’eco delle meraviglie naturali, e non solo, presenti nella regione fatichi ancora a raggiungere il grande pubblico internazionale. Se fino a qualche tempo fa il motivo poteva essere in parte dovuto alla difficoltà di raggiungere queste zone remote per la scarsità̀ di collegamenti, dal 2017 l’aeroporto di Zhangjiajie ha aperto ai voli internazionali, e ai collegamenti diretti con le principali città cinesi si sono aggiunti anche quelli con Corea, Thailandia, Taiwan e Hong Kong. Mentre dal 2021 la stazione locale è connessa all’alta velocità che ha di fatto dimezzato i tempi di percorrenza con tutte le città cinesi del network e, da maggio, anche con Hong Kong.

I MITICI MONTI ALLELUJA DI AVATAR

Sebbene il Monte Tianmen sia il simbolo indiscusso della regione, al di fuori della Cina la vera superstar di quest’angolo dello Hunan è il Parco Forestale Nazionale Zhangjiajie, il primo in assoluto a essere stato istituito nel Paese di mezzo nel 1982. Per semplificazione, visto la difficoltà a pronunciarne il nome per chi non parla mandarino, conosciuto anche come il parco della Montagna Alleluja di Avatar. Sì, proprio come il film fantascientifico di James Cameron del 2009, ambientato sull’immaginario pianeta di Pandora dalle montagne fluttuanti sospese a mezz’aria: i leggendari Monti Alleluja, appunto.

Per creare quell’universo fantastico, il regista si sarebbe ispirato proprio ai paesaggi straordinari del parco dello Hunan, dove la natura ha forgiato una selva di circa 3.000 pinnacoli di quarzite arenaria ricoperti di vegetazione, che sembrano davvero venire da un altro pianeta. Essendo il parco molto vasto, per consentire di ammirarli al meglio, nei punti più̀ scenografici sono collocate piattaforme panoramiche, raggiungibili con sentieri nella foresta che si prestano anche per trekking impegnativi. Oppure si può salire con funivie che danno la sensazione di librarsi come gli avatar del film tra le affusolate torri di pietra che si innalzano verso il cielo ma che, a differenza di quelle del cinema, sono saldamente ancorate al suolo.