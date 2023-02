#ThisisIschia, la campagna viaggia sulla metro Lilla di Milano

Ischia viaggia in metropolitana. È stato presentato a Milano il nuovo treno della Linea Lilla con a bordo la campagna promozionale immersiva #ThisisIschia, realizzata da ministero del Turismo e Enit. A tagliare il nastro è stata la stessa Daniela Santanchè, ministro del Turismo, insieme alla ceo Enit Ivana Jelinic e al ceo Metro 5 Serafino Lo Piano.

Il treno brandizzato con immagini dell’isola – che campeggiano anche in alcuni spazi all’interno della stazione di San Siro – viaggerà lungo la linea che ha appena festeggiato i primi dieci anni di attività e che porterà tra l’altro visitatori e operatori anche in Bit, le cui fermate di riferimento si trovano proprio lungo il tracciato della Lilla, linea driverless con 19 stazioni.

Prosegue anche a livello internazionale la campagna voluta da ministero del Turismo ed Enit che andrà avanti fino ad aprile 2023 nei principali hub italiani e internazionali, con un’attenzione ai Paesi da cui proviene il maggior numero di turisti interessati all’Italia quali Germania, Uk, Usa, Francia, Spagna e Benelux.

L’isola fa da apripista anche a campagne più ampie, declinate in seguito anche su varie regioni nostrane, per creare un fil rouge di promozione univoca della Penisola coinvolgendo tutti gli appassionati dell’isola e dell’Italia.

Italiani e stranieri potranno condividere i propri scatti autografati dell’isola che saranno rilanciati con l’hashtag dedicato e gli strumenti messi a disposizione dalla campagna realizzata da Enit per il Ministero del Turismo. Inoltre una landing page dedicata consentirà di scegliere il proprio tour virtuale di Ischia in tempo reale e condividerla con utenti online.

Proseguono, dunque, le attività a sostegno dell’isola colpita dalle frane alla fine del 2022. «La destinazione ha già subito numerose disdette, non possiamo permetterci che perda anche la stagione estiva. Per questo abbiamo deciso di sostenere questa campagna – ha commentato il ministro Santanchè – La stampa internazionale aveva scritto di come Ischia fosse stata seppellita dal fango, e ciò ha causato tante, troppe cancellazioni; di certo, noi non potevamo permettere che una realtà come Ischia, che fa del turismo la sua principale fonte di reddito, rischiasse di perdere la stagione turistica di Pasqua e quella estiva. Ecco perché oggi siamo qui, ma anche a Roma, a piazzale Flaminio, e poi ancora alla Bit: per diffondere questa campagna che, sebbene ovviamente focalizzata su Ischia, va messa sotto il cappello di Italia».

«Il treno dedicato a #ThisisIschia rappresenta un modo innovativo per comunicare in modo alternativo – ha commentato Jelinic – Si collega alla campagna messa a terra in tempo record all’indomani dei tragici eventi di fine anno, una delle iniziative che porteremo avanti ancora per un po’ di tempo con l’obiettivo di portare questa bellissima isola a una stagione estiva più o meno normale. È importante che si torni a comunicare Ischia in maniera corretta e giusta. Far capire che l’isola non è sommersa dal fango ma è assolutamente fruibile».