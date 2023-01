#ThisisIschia, al via la campagna targata Mitur ed Enit

Cittadini, soccorritori e operatori sanitari di Ischia. Sono loro i protagonisti della campagna internazionale di ministero del Turismo ed Enit, che porta in tour le bellezze italiane nel mondo e che parte proprio dall’Isola Verde, ferita dalla frana dello scorso novembre.

#ThisisIschia sarà diffusa fino ad aprile nei principali hub nazionali e internazionali ed è rivolta principalmente ai Paesi dai quali proviene la maggior parte dei turisti diretti in Italia: Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna e Benelux.

L’obiettivo è quello di rilanciare il turismo a Ischia, che però funge da apripista per una promozione più ampia che riguarda anche le altre regioni. La campagna sarà attiva sui canali digital, print e out of home, ma potrà avvalersi anche dei racconti di influencer internazionali e guide turistiche, impegnati a far vivere la quotidianità dell’isola. Inoltre, Enit “esporterà” e rafforzerà il brand di Ischia nelle maggiori fiere internazionali in collaborazione con l’Agenzia nazionale del Turismo.

Anche i turisti italiani e stranieri potranno offrire il loro contributo, condividendo i propri scatti autografati dell’isola che saranno rilanciati con l’hashtag dedicato. Grazie a una landing page, si potrà scegliere il proprio tour virtuale in tempo reale e condividerlo online.

«Abbiamo messo in piedi una campagna in tempi record nata dal confronto con gli operatori», ha spiegato il ceo di Enit, Ivana Jelinic, che ha voluto sottolineare come la presenza sull’isola del ministro del Turismo, Daniela Santanché, abbia rappresentato un forte segnale di vicinanza. «Ci prenderemo cura dell’isola verde che non sarà lasciata a sé – ha ribadito la Jelinic – Enit farà la sua parte in termini di promozione nazionale e internazionale alimentando il desiderio di sperimentare una vacanza in una delle perle del golfo di Napoli amata in tutto il mondo».