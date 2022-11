Frana a Ischia, Santanchè: «Aiuti per il turismo»

«Vogliamo tranquillizzare le persone che hanno a Ischia attività legate al turismo. Daremo tutti i fondi necessari per non far perdere nemmeno la stagione che comincerà a Pasqua». Lo ha detto domenica sera a Zona Bianca, su Rete 4, il ministro del Turismo, Daniela Santanché, interpellata in merito alla frana che ha che ha colpito l’isola, per cui ancora si cercano morti e dispersi.

In particolare, sul fronte della comunicazione, la titolare di via di Villa Ada ha invitato alla cautela: «Ho visto giornali tedeschi che parlavano di Ischia distrutta – ha sottolineato – Non vorrei che una comunicazione non appropriata facesse perdere prenotazioni. È una tragedia quella che è successa, ma non aggiungiamo problemi agli abitanti, che vivono con il turismo. Il governo c’è, ci sarà, e metterà i fondi a disposizione».

Sulla tragedia Santanchè era intervenuta già sabato esprimendo, attraverso una nota stampa, «tutta la vicinanza ai cittadini e ai sindaci» coinvolti nella tragedia.

La ministra aveva poi ringraziato, oltre alle forze dell’ordine e ai soccorritori, «gli albergatori che hanno da subito messo a disposizione le loro strutture per ospitare le famiglie sfollate. Come ministro del Turismo – aveva dichiarato sin dalle prime ore – mi impegnerò per dare massimo supporto a questa terra bellissima ora ferita, ma che tornerà presto a brillare».