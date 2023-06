Tiqets, musei e attrazioni in Italia restano in pole

L’Italia si conferma ombelico del turismo. E’ quanto rileva Tiqets analizzando i dati relativi ai suoi utenti, italiani e stranieri, raccolti nel periodo gennaio–maggio, per l’estate 2023. La piattaforma di prenotazione online per musei e attrazioni, partendo da un sostanzioso +93% di biglietti venduti nel nostro Paese rispetto allo stesso periodo del 2022, prova a tracciare il profilo del “vacanziero estivo.

«Vacanze italiane in famiglia e alla scoperta di attrazioni classiche come Musei Vaticani, Cappella Sistina, Colosseo, Fori Romani e Palatino – nota Paolo Fatone, regional director central, Southern Europe e gepo di Tiqets – Anche se questi dati fanno riferimento ai comportamenti dei soli nostri utenti, si tratta comunque di numeri che riflettono in maniera abbastanza fedele la situazione attuale».

Guardando all’estate, dunque, il 58,4% degli italiani che utilizza Tiqets ha prenotato almeno un’attrazione. A seguire la Spagna con il 21%, quindi Francia, 10,4%, gli Stati Uniti, 3%, e Portogallo, 1,9%. «Quasi il 40% del totale – osserva Fatone – sono biglietti salta-coda per i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, il 13% per Carcere Mamertino, Colosseo, Fori Romani e Palatino. Tra i più scelti anche la Basilica di San Pietro, 6%, e gli Uffizi, 4,1%».

I numeri da gennaio a fine maggio, invece, premiano il Park Güell di Barcellona, con il 14,4% di biglietti acquistati, come attrazione preferita. Subito dietro i biglietti salta-fila per i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, 14,1%, quelli per l’Acquario di Genova, 13,75%, i titoli d’ingresso per la Sagrada Familia, 12,1%, e la Lisbon Card, 10,1%. Per quanto riguarda le modalità, conclude Fatone, «il 46,2% dei nostri utenti italiani viaggia in famiglia, quasi il 30% con il partner, il 5% da solo. Il 19% sceglie gli amici e lo 0.45% i colleghi».