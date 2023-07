Torino Airport, limitazioni al traffico aereo nella mattina del 23 luglio

Durerà solo poche ore la limitazione al traffico aereo di Torino Airport. La società che gestisce lo scalo ha infatti comunicato la chiusura dello spazio aereo dalle ore 05.45 fino alle ore 08.45 di domenica 23 luglio dovuta alle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (To).

L’attività quindi comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino.

La società precisa inoltre che nella data sopraindicata lo scalo rimane aperto: la chiusura dello spazio aereo non implicherà l’interruzione dei servizi aeroportuali. Ma potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata.

Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. “Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree – sottolinea la nota di Torino Airport – Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggi, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2″.