Touriststation a Big Bus: nasce il primo hub turistico su Roma

Significativa operazione compiuta da Big Bus, tra i principali player dei sightseeing tours nel mondo. Finalizzato l’acquisto di Tourist Station, l’importante operatore incoming su Roma che recentemente ha ricevuto la prestigiosa onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix, riconoscimento attribuito alle aziende che si distinguono per performance gestionali, solidità e affidabilità finanziaria.

Un attestato giunto al termine di un’ampia indagine nazionale condotta da Industria Felix Magazine, basata sull’analisi dei bilanci del ciclo fiscale 2023.

Un riconoscimento che accresce il valore dell’operazione di Big Bus Tours, presente in 28 metropoli del mondo con l’offerta dei tour panoramici hop-on hop-off, che lo scorso settembre ha scelto di integrare il know-how e la solidità di Touristation nel proprio ecosistema globale attraverso un’operazione strategica di consolidamento.

Di fatto, con questa acquisizione, a Roma nasce un modello inedito di fruizione turistica: un hub integrato di servizi per la mobilità e l’esplorazione della città, promosso con lo slogan “Roma come non l’avete mai vista”.

L’unione tra i pullman scoperti di Big Bus Tours e l’ampio portfolio di servizi Touristation – che include visite guidate, accessi prioritari ai monumenti, tecnologie immersive, esperienze gastronomiche e assistenza dedicata – dà vita a un’offerta coordinata e fluida, capace di semplificare e arricchire la visita della capitale.

Per Pat Waterman, presidente del Consiglio di amministrazione di Big Bus Group, «con l’unione delle nostre forze siamo in grado di offrire ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e autentica nella capitale. Il team di Touristation ha un’esperienza straordinaria e una conoscenza profonda delle esigenze dei viaggiatori di oggi. Questa partnership ci permette di ampliare e completare la nostra offerta con servizi premium».

In particolare, Gianluca Ponzio, general manager di Big Bus Tours Roma, aggiunge: «Si tratta di una vera novità nel business model tradizionale del nostro comparto: non ci limitiamo più al servizio hop-on-hop-off, ma offriamo un ecosistema completo di esperienze turistiche, costruendo l’intero viaggio del cliente a Roma».

Da parte sua Raffaella Scarano, general manager di Touristation, osserva: «Questa sinergia ci permette di arricchire le nostre proposte, mantenendo la qualità e la personalizzazione che ci contraddistinguono. Grazie al network globale, possiamo garantire ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi».

Grazie alla nuova piattaforma integrata, i visitatori possono ora combinare in tempo reale un tour panoramico Big Bus con i servizi Touristation, prenotando visite guidate e altre esperienze esclusive in modo semplice e coordinato, ottimizzando l’intero soggiorno nella capitale.

L’accordo, finalizzato nei mesi scorsi e ora pienamente operativo, non rappresenta solo un’acquisizione, ma un format innovativo osservato con interesse internazionale, poiché offre in un’unica soluzione modalità ottimali di visita e mobilità per famiglie, coppie, gruppi e viaggiatori business.