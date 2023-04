Transfer per gli aeroporti: Ita Airways integra i servizi Mozio

Per Ita Airways, che nelle scorse ore a Fiumicino ha presentato il prodotto Fco Connect, combinazione treno+aereo con Trenitalia e AdR, è già intermodalità evoluta in Europa con l’accordo siglato di recente con Mozio, piattaforma che permette ai passeggeri di prenotare e acquistare transfer in taxi, bus, metropolitane dalle principali città del mondo verso gli aeroporti.

«Si tratta di una partnership strategica che Ita ha fortemente voluto per agevolare l’accessibilità al nostro servizio aereo, confermando la strategia volta alla piena soddisfazione del passeggero – ha annunciato a L’Agenzia di Viaggi Magazine l’amministratore delegato della compagnia, Fabio Lazzerini – La nostra divisione digital ha predisposto un’apposita procedura online, molto semplice: al termine del processo d’acquisto di un biglietto Ita, appare una schermata che offre la possibilità di prenotare dalla città di soggiorno verso l’aeroporto di partenza diverse opzioni di transfer».

Ad oggi Mozio.com offre soluzioni di trasporto verso ben 2.500 aeroporti in 150 Paesi del mondo. Nel paniere dei servizi anche navette personalizzate a bordo di limousine o particolari trasferimenti per gruppi di viaggiatori molto utile per la filiera del turismo organizzato. Sul suo sito è presente la sezione “agente di viaggi” che contempla tariffe speciali e commissioni per gli adv che utilizzano la piattaforma per acquistare transfer da abbinare a viaggi aerei. E sempre per gli agenti è a disposizione un numero dedicato e prioritario per avere assistenza h24 e 7 giorni su 7.