Caso low cost, Fto presenta due dossier in Parlamento

«Apprezziamo la sensibilità del Parlamento che ha deciso di approfondire un tema così cruciale come quello della mobilità e ha scelto di avviare il ciclo di audizioni proprio dalle compagnie aeree, tra cui le maggiori low cost del mercato italiano». Lo dice Franco Gattinoni, presidente di Fto, nel giorno in cui la IX Commissione di Montecitorio dà corpo ai lavori dell’indagine conoscitiva “Sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana”.

Si tratta di un argomento che tocca molto da vicino il turismo organizzato. «Per questo – aggiunge Gattinoni – chiediamo di essere auditi e di mettere a disposizione dei commissari la nostra profonda conoscenza circa ogni aspetto della mobilità turistica, dato che Fto rappresenta un numero molto ampio di operatori su tutto il territorio nazionale».

«In vista delle audizioni abbiamo inviato ai parlamentari due dossier messi a punto dal nostro Centro studi che dimostrano, dati alla mano, come i cieli italiani siano ormai quasi totale appannaggio delle compagnie a basso costo, circostanza – conclude Gattinoni – che provoca una grave distorsione della libera concorrenza e pesanti conseguenze per i viaggiatori e per le imprese del turismo».

Fto con il suo presidente si era pronunciata nelle scorse ore contro il far west del trasporto aereo, vittima degli scioperi.