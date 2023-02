Turismo, Santanchè: «Presto il Piano industriale 2023-27»

«Il 2023 sarà l’anno del sorpasso». Si dice fiduciosa Daniela Santanchè, ministro del Turismo, intervenuta alla presentazione del nuovo treno della Linea Lilla di Milano dedicato alla campagna #ThisisIschia.

«Siamo ancora a -10% per quanto riguarda i flussi, ma credo che il settore quest’anno farà meglio rispetto al 2019, abbiamo tutte le carte in regola per arrivarci», dice la titolare di via di Villa Ada.

Il ministro ha ricordato di aver già fatto partire con Fri-Tur 1 miliardo e 380 milioni per la ristrutturazione di hotel, il sistema termale e i parchi tematici, e ha ribadito l’importanza delle tempistiche, «la categoria del tempo anche per la politica deve diventare dirimente, soprattutto per esempio nelle risposte verso le imprese». Intanto, «Già alla prossima Bit si potrà osservare il cambio di passo della comunicazione del ministero. A breve presenterò il Piano industriale 2023-27 e, nel corso della fiera, se ne potrà avere un assaggio», anticipa.

E di tempi ha parlato anche Ivana Jelinic, ceo Enit, dettando il calendario per i prossimi step che porteranno al lancio nuova campagna, «Nei prossimi mesi vedrete l’evoluzione che apporteremo, sempre tenendo presente che siamo pubblici dunque dobbiamo tenere conto dei tempi della pubblica amministrazione. Entro fine anno abbiamo intenzione di lanciare la campagna internazionale che possa riportare in maniera globale l’attenzione al nostro sistema turismo», ha ribadito Jelinic, annunciando che «dovrà essere fatta con un bando europeo, con procedura pubblica saranno individuati anche i partner, secondo ciò che prevede la legge, confidiamo di lanciare la gara già prima dell’estate».

Sul fronte risorse, se quest’anno è “speciale” e conta 60 milioni di euro grazie al Pnrr, a regime Enit stima di viaggiare sui 25 milioni all’anno.

E lavora anche su nuovi presidi laddove esserci conta: «Attualmente le sedi all’estero sono 28 e vorremmo aprirne altre concentrandoci su territori strategici. Abbiamo stretto un accordo in India e pensiamo a Emirati e Kazakistan. Le aspettative sulla prossima estate parlano di dati estremamente positivi, ci attendiamo di raggiungere i livelli 2019 e magari con pizzico di fortuna e audacia fare numeri anche migliori».