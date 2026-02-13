Turkish dedica una livrea ai suoi 100.000 dipendenti

Una livrea speciale dedicata ai 100.000 dipendenti. Così Turkish Airlines ha voluto celebrare il suo 500° aeromobile, denominato “Tk Family”, entrato nella flotta alla fine del 2025 e presentato durante un evento speciale. Un percorso iniziato nel 1933 con appena cinque velivoli.

La livrea, con le fotografie dei 100.000 dipendenti attivi e in pensione di Turkish, è stata inaugurata all’evento che si è svolto all’aeroporto di Istanbul, al quale hanno preso parte i dirigenti della compagnia e delle sue controllate, ex dipendenti e personalità di spicco del settore dell’aviazione.

Presente anche il cast dello spot pubblicitario della Turkish, intitolato Iğdır (When You Dream).

«Il nostro 500° aeromobile – ha sottolineato Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines – rappresenta molto più di una nuova aggiunta alla nostra flotta: è il simbolo di 93 anni di dedizione, determinazione e visione condivisa. Dopo aver notevolmente accelerato il nostro percorso verso il successo a partire dal 2003 con l’acquisto di 65 aeromobili, oggi siamo orgogliosi di raggiungere 356 destinazioni in 6 continenti con oltre 500 aeromobili».

«Dodici anni fa – ha spiegato – quando abbiamo girato il nostro spot pubblicitario “When You Dream” con 247 aeromobili e 247 destinazioni, il 500° aeromobile era un sogno. Lo consideriamo non come una pietra miliare che segna la fine, ma come l’inizio dell’era dei prossimi 500. In linea con il nostro obiettivo di raggiungere una flotta di 1.000 aeromobili entro il 2036, rimaniamo impegnati a posizionare il nostro Paese come hub globale dell’aviazione».

All’evento sono stati esposti anche gli aeromobili che hanno segnato le tappe fondamentali dell’espansione della flotta di Turkish, insieme a una replica in scala reale del primo velivolo della compagnia, guidata dal principio “growing together, rising together”.

Le foto sono state fornite dall’ufficio stampa di Turkish Airlines