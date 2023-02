Umbria, bando per aspiranti ristoratori a Monte Santa Maria Tiberina

A cavallo tra Umbria e Toscana il borgo di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), piccola perla che dall’alto di un colle guarda la valle omonima a poca distanza da Città di Castello e Monterchi, chiama all’appello i giovani imprenditori con un bando per gli aspiranti ristoratori della gestione di un interessante spazio d’accoglienza ai piedi stessi del colle.

Oggetto del bando è una struttura di proprietà comunale che comprende un bar-ristorante ai margini di uno spazio pubblico che include una pineta e un parco con bellissima veduta sulla valle. Nei pressi della struttura, inoltre, un campeggio già molto ben avviato – a gestione olandese – è il primo esempio di successo e di collaborazione virtuosa che il borgo ha saputo creare anni fa con un bando analogo aperto a giovani imprenditori che volessero tentare l’impresa nel rispetto dell’ambiente paesaggistico e nello spirito di valorizzazione del borgo.

Per il primo anno è previsto il canone zero, che diventa molto contenuto negli anni a venire perché l’intento principale dell’amministrazione è quello di fornire al borgo servizi turistici che supportino gli ambiziosi progetti già messi in atto.

Perché Monte Santa Maria Tiberina? L’amministrazione ha puntato e continua a puntare in alto: il bellissimo borgo è già noto a molti grazie a varie iniziative culturali di alto profilo che sfruttano i locali dei bei palazzi rinascimentali di questo antico marchesato, primo fra tutti palazzo Bourbon del Monte, che ospita il Centro di Documentazione sulla Cucina Popolare e che l’Accademia di Studi Caravaggeschi Francesco Maria Cardinal del Monte ha individuato come sede naturale per cicli espositivi che proprio qui, a cadenza regolare, portano Caravaggio in mostra dalle collezioni dei maggiori musei del mondo. Infine, il borgo tiberino anticiperà la già nota rassegna di Umbria Jazz con un suo festival del Jazz con direzione artistica indipendente, che farà risuonare il piccolo centro di note e nomi di rilievo internazionale.

E poi la natura: i boschi circostanti sono un vero paradiso per gli esperti micologi che qui convengono per la stagione dei funghi e per l’altro protagonista del territorio, il tartufo nero di Monte Santa Maria Tiberina, celebrato tra i doni dell’autunno assieme a funghi e castagne con una festa annuale.

Tutti i dettagli del bando nel sito del comune: https://www.montesantamariatiberina.org