Usa, prorogato fino ad aprile l’obbligo di vaccino per i turisti

Gli Stati Uniti hanno comunicato l’estensione almeno fino ad aprile 2023 dell’obbligo di vaccino per il Covid-19 (almeno due dosi) per i visitatori internazionali in ingresso nel Paese. La destinazione ha riaperto i confini internazionali ai viaggiatori vaccinati a novembre 2022, previa esecuzione di un tampone effettuato nelle 72 ore precedenti il volo.

La proroga delle disposizioni che regolano gli arrivi negli Usa è stata rilasciata dalla Transportation Security Administration (Tsa) e segue quanto disposto a ottobre 2021, quando il presidente Joe Biden emise l’Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the Covid-19 Pandemic, abbandonando le restrizioni Paese per Paese e favorendo una policy di trasporto aereo basata sulla vaccinazione, per favorire la ripresa sicura dei viaggi internazionali verso gli States.

“Questa politica ha il preciso scopo di limitare il rischio che il Covid-19 con le sue varianti, venga introdotto, trasmesso e diffuso negli Stati Uniti, mettendo dunque in pericolo la salute e la sicurezza del popolo americano e minacciando la sicurezza del nostro sistema di aviazione civile”, ha scritto la Tsa.

Nelle stesse ore, anche la Thailandia ha reintrodotto l’obbligo di due dosi di vaccino per i viaggiatori in entrata nel Paese.