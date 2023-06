Vacanza senza passaporto: la campagna digital di Alpitour

C’è vacanza oltre il passaporto. La ricetta per non rinunciare alle ferie all’estero c’è eccome, anche se il documento è scaduto ed è complicato fissare un appuntamento in questura sulla famigerata piattaforma online. La carta d’identità, valida per l’espatrio, indica la strada che conduce a destinazioni affascinanti e raggiungibili senza farsi il sangue amaro con la telenovela dei passaporti lumaca.

Così, mentre prosegue la battaglia nelle aule parlamentari e monta la protesta di operatori del settore e viaggiatori, Alpitour va avanti con la campagna digital lanciata già a gennaio e tuttora attiva, fornendo la chiave giusta che apre la porta di scenari indimenticabili. «Abbiamo avviato la campagna cinque mesi fa proprio sul tema dei passaporti – spiega Alessio Agricola, media & communication manager Alpitour – Come sappiamo tutti, c’è una congestione forte degli uffici, per cui le difficoltà nel rinnovare e ottenere un passaporto sono molte, con rischio di tempi di attesa molto lunghi. Ascoltando la community sui nostri profili, un’attività che facciamo regolarmente, abbiamo notato interazioni sopra la media e conversazioni che hanno evidenziato la necessità di avere informazioni e aiuto sull’argomento. Così abbiamo deciso di realizzare, attraverso post e stories, contenuti specifici sulle mete raggiungibili anche senza passaporto».

Le destinazioni alle quali è possibile accedere anche con la carta d’identità sono ovviamente i Paesi dell’Area Schengen che, com’è noto, hanno abolito i controlli alle frontiere e quindi la circolazione all’interno è libera. Estate fa rima soprattutto con mare e l’Egitto resta una delle mete preferite degli italiani con Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e Hurghada e l’incanto della barriera corallina. Tra le destinazioni più gettonate anche le Isole Canarie: c’è l’imbarazzo della scelta fra Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura. Oppure le Baleari, tra Maiorca, Minorca, Formentera e Ibiza: spiaggia, sole e movida. Le acque di Cipro, dove nacque Afrodite, restano un richiamo forte, come lo è la sua storia: l’isola è divisa tra Grecia e Turchia. Particolarmente affascinante la Tunisia, tra mare e deserto.

Di grande richiamo anche la Finlandia, con i suoi grandi parchi naturali e la capitale Helsinki, ma anche la Repubblica Ceca e Praga, oppure l’Albania e Tirana. Le capitali baltiche – Vilnius, Riga e Tallinn – valgono un viaggio in Lettonia, Lituania ed Estonia.

«Abbiamo voluto agevolare i nostri utenti nella scelta delle vacanze in maniera sicura e veloce – conclude Agricola – Tutto questo ci ha permesso di avere un’ottima copertura e frequenza di campagna, che aveva duplice obiettivo: stimolare le conversazioni e aumentare l’awereness di Alpitour».