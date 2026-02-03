Verso Itb Berlin 2026: focus su viaggi avventura e green

Sarà un’edizione all’insegna dei viaggi avventura e del turismo sostenibile Itb 2026 che si svolgerà dal 3 al 5 marzo a Messe Berlin con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner. Oltre 50 gli espositori provenienti da 27 Paesi che presenteranno i loro prodotti nel segmento Adventure Travel & Responsible Tourism di Itb Berlin.

Tra i nuovi partecipanti figurano Hokkaido Tourism Promotion e il Global Sustainable Tourism Council (Gstg). E per la prima volta il Perù sarà l’Adventure Travel Partner, presenterà all’industria turistica internazionale i suoi prodotti di livello mondiale e i suoi paesaggi naturali presso i propri stand nei padiglioni 23 e 4.1, mettendo in evidenza un’ampia gamma di esperienze di viaggio autentiche e sostenibili.

D’altra parte il turismo d’avventura è oggi uno dei mercati in più rapida crescita nell’industria turistica globale. I viaggi individuali, attivi e orientati alla natura stanno sempre più plasmando le esperienze, mentre cresce la domanda di prodotti turistici sostenibili e socialmente responsabili.

In particolare, l’attenzione sarà rivolta a prodotti turistici che invitano a vivere la natura da vicino, promuovendo al contempo la conservazione degli ecosistemi sensibili e il benessere delle comunità locali. Ancora una volta, la Responsible Tourism Lounge sarà il luogo dedicato allo scambio e alla cooperazione, offrendo un’opportunità di dialogo, di sviluppo di ulteriori concetti sostenibili, di iniziative orientate al futuro e di soluzioni innovative.

IL GREEN & BLUE TOURISM FORUM

Il turismo responsabile e il turismo d’avventura saranno temi centrali anche all’Itb Berlin Convention 2026. Sotto il titolo “Leading Tourism into Balance”, relatori internazionali di alto profilo discuteranno su temi quali la diversità nel turismo, la tolleranza e le forme contemporanee di viaggio per le persone con disabilità, nell’ambito dei Diversity & Inclusion Track e Adventure, Youth & Outdoor Track.

Nel Responsible Tourism Track esperti analizzeranno le strategie aziendali sostenibili e le condizioni in evoluzione in un contesto sempre più esposto alle crisi. Il Tours & Activities Track mostrerà come tour e attività influenzano le destinazioni e le comunità locali. Saranno inoltre presentate tecnologie che favoriscono una crescita sostenibile.

Inoltre, l’Itb Lighthouse Stage nel Padiglione 4.1 proporrà, in tutti e tre i giorni della fiera, un programma di panel, keynote speech e best practice dedicati al turismo responsabile. A tal proposito, Elisabeth Hakim, responsabile per il mercato europeo di PromPerù, inaugurerà gli eventi trattando temi quali il cicloturismo, la protezione del clima, l’agriturismo, la sicurezza nel turismo outdoor, l’osservazione e la tutela della fauna selvatica, il turismo comunitario, l’astroturismo, il geoturismo e il turismo accessibile.

Il programma prevede anche certificazioni e cerimonie di premiazione – tra cui quelle di Myclimate, del Gstc, di Travelife, di Ecpat Germania in qualità di promotore del Human Rights in Tourism Award, e di Ral Umwelt (l’ente che assegna i marchi ambientali Blue Angel ed Eu Ecolabel). Uno dei momenti clou sarà la 21ª edizione del Green & Blue Tourism Forum, con lo slogan “Genuine Sustainability – Enjoying the Great Outdoors the Responsible Way”.

E nell’ambito delle visite guidate Itb Berlin 2026 si concentrerà proprio sul tema dell’adattamento climatico: il tour gratuito per operatori del settore “Destinazioni resilienti: adattare il turismo ai cambiamenti climatici” si svolgerà martedì 3 marzo e sarà basato su esempi pratici, mostrando come le destinazioni turistiche montane, costiere e urbane di tutto il mondo si stiano adattando alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Sotto la guida di esperti, i partecipanti acquisiranno informazioni sulle tendenze globali, sulla pianificazione delle infrastrutture, sulle misure di adattamento concreto e sulle migliori pratiche. Il tour partirà dall’Itb Späti, nel padiglione 7.2c, e offrirà spazio per lo scambio professionale con esperti del settore ed espositori.