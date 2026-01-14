Itb torna a marzo a Berlino: il tema è ”Leading Tourism into Balance”

Sarà una edizione sempre più improntata sull’Ai, sulla sostenibilità e tutte le nuove tendenze del turismo quella di Itb Berlin 2026, che andrà in scena dal 3 al 5 marzo prossimi, con un programma ricco, internazionale e altamente specializzato.

Quest’anno lo slogan scelto dagli organizzatori è “Leading Tourism into Balance”, e infatti la kermesse – che vede come sempre L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner – porterà sul palco i protagonisti del turismo mondiale per analizzare tendenze, innovazioni e sfide di un settore in profonda trasformazione. Saranno allestite ben 200 sessioni, 17 percorsi tematici e coinvolti più di 400 speaker provenienti dal mondo del business e della ricerca. Il programma ufficiale è già disponibile online.

Anche quest’anno l’intelligenza artificiale si conferma uno dei temi centrali: all’eTravel Stage (Padiglione 6.1) esperti internazionali analizzeranno come algoritmi e flussi di dati stanno cambiando il modo di viaggiare, prenotare e progettare esperienze turistiche.

Mentre all’Orange Stage (Padiglione 7.1a) verrrà allestito il dibattito sulla sostenibilità e sull’equilibrio tra sviluppo economico, ambiente e comunità locali. Qui, i percorsi Marketing & Distribution, Future e Responsible Tourism affronteranno temi come le nuove abitudini dei viaggiatori, l’evoluzione del marketing e le strategie per operare in un contesto sempre più instabile. Tra i relatori più attesi figurano Mitra Sorrells (Phocuswright), Anke Hsu (Chain4Travel) e Sarah Kopit (Skift).

E ancora, il Green Stage (Padiglione 3.1) darà spazio ai mercati di nicchia e ai segmenti special interest, con particolare attenzione a inclusività, accessibilità e nuove forme di turismo. I forum dedicati a hospitality, diversity & inclusion, business travel e turismo outdoor analizzeranno i trend della comunità lgbtq, le esigenze delle persone con disabilità e le nuove strategie di marketing mirate.

Cresce poi l’attesa per il debutto di due nuovi format: Itb Deep Dives e Itb Tech Time, pensati per offrire contenuti pratici e immediatamente applicabili.

Infine il Blue Stage (Padiglione 7.1b) sarà il punto di riferimento per tour operator, compagnie aeree, enti del turismo, crociere e hotel. I track dedicati a vendite, trasporto e destinazioni analizzeranno le tendenze emergenti del mercato e proporranno strategie operative per lo sviluppo delle destinazioni.