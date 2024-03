Visit Malta, tripletta di fam trip per gli agenti di viaggi

Tre i fam trip organizzati a febbraio da Visit Malta in collaborazione con Air Malta (che cesserà le operazioni il 30 marzo per essere sostituita dal 31 da Km Malta Airlines ) cui hanno partecipato un totale di 19 agenti provenienti da tutta Italia. Tre tipologie di gruppi diverse, per tre itinerari differenti destinati ognuno a un segmento turistico .

Il primo gruppo, partito da Catania, ha seguito un ideale programma di viaggio per il segmento famiglie e ha soggiornato nella cittadina di Qawra. La scelta di offrire questo tipo di itinerario agli agenti siciliani è stata dettata dal forte legame che la Sicilia ha con l’arcipelago, dovuto soprattutto alla vicinanza geografica e alla varietà di collegamenti, via aereo e via mare. L’itinerario è stato studiato per offrire spunti da proporre a famiglie che non puntano solo a una vacanza di mare, con focus su attività culturali ed esperienze interattive per adulti e bambini.

Il secondo gruppo, decollato da Milano-Linate, ha soggiornato a Sliema, dove ha potuto approfondire l’offerta turistica dell’isola dedicata ai temi active e lifestyle ,con cenni al segmento del turismo luxury. Il programma è stato ideato per mostrare una Malta desiderabile dal viaggiatore che cerca un lusso legato a esperienze autentiche, in connessione con il territorio, capace di combinare eleganti servizi con strutture di qualità ed experience uniche, in equilibrio tra cultura e attività outdoor.