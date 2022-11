Visite guidate, Civitatis sigla un accordo con Octorate

Chiuso un importante accordo tra il software gestionale all in one di hotel e appartamenti Octorate e Civitatis, azienda che opera nel campo delle visite guidate ed escursioni in spagnolo in tutto il mondo.

L’alleanza consentirà a Octorate di offrire ai propri clienti le risorse per effettuare azioni di cross-selling con le attività in portfolio di Civitatis, dove troviamo oltre 75mila opzioni.

Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis, ha commentato: «Lo sforzo di Octorate per migliorare la visibilità online dei propri clienti e facilitare la comunicazione con l’ospite prima, durante e dopo il soggiorno è perfettamente in linea con i valori di Civitatis. Inoltre arriva in un momento storico per noi, con una crescita impressionante e continueremo a lavorare per battere tutti i record ogni anno».

Il direttore commerciale di Octorate, Lorenzo Lella, ha aggiunto: «Sin dalla sua nascita, Octorate ha sempre puntato sull’innovazione, credendo che la passione per l’ospitalità debba combinare la facilità di gestione per l’albergatore e un’esperienza senza soluzione di continuità per il viaggiatore. La combinazione di Octorate e Civitatis è un altro elemento chiave per rendere il settore sempre più professionale e completo».