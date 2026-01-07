Voli Sudafrica, in estate il Madrid-Johannesburg di Air Europa

Dal prossimo 24 giugno, Air Europa volerà verso il Sudafrica. La compagnia, che ha avviato la vendita dei biglietti per la nuova destinazione, inaugurerà una nuova rotta per Johannesburg, principale centro economico e finanziario del continente africano, che sarà collegata a Madrid Barajas con tre frequenze settimanali.

I voli verso l’aeroporto internazionale Oliver Reginald Tambo partiranno da Madrid ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:05 e saranno operati con la flotta Boeing 787 Dreamliner.

Il collegamento con Johannesburg apre numerose opportunità per i passeggeri europei. La città sudafricana rappresenta infatti il principale hub aereo del continente, da cui è possibile raggiungere le principali destinazioni locali e quelle dei Paesi limitrofi di grande interesse turistico, come Namibia o Botswana. Grazie al suo ruolo di centro economico e imprenditoriale, la città è un punto di riferimento anche per i viaggiatori d’affari, in particolare nei settori delle infrastrutture, dell’industria mineraria, dell’energia e dei servizi finanziari.

Oltre a Johannesburg, nel 2026 Air Europa aggiungerà nuovi collegamenti nel continente africano. Durante la stagione estiva verranno ripristinati i voli per Marrakech e Tunisi e, per la prima volta, sarà attivata la rotta verso Tangeri. A queste novità si aggiungeranno, sempre a giugno, l’inaugurazione del Madrid-Ginevra, l’aumento delle frequenze su alcune tratte europee e il rafforzamento della rete domestica.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Europa