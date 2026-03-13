Voli tra le Canarie e il mondo: accordo Binter-Air China

Binter e Air China hanno formalizzato un accordo di SPA che migliorerà la connettività tra le Canarie e alcune delle principali destinazioni internazionali servite dalla compagnia cinese.

I collegamenti Air China tra Pechino, San Paolo, L’Avana e Madrid si intersecheranno con le rotte Binter tra la capitale spagnola e gli aeroporti di Gran Canaria e Tenerife Nord.

In questa prima fase, Air China gestirà la vendita dei voli, integrandoli nella sua rete globale e consentendo ai passeggeri di prenotare rotte combinate in un’unica prenotazione. In questo modo, i passeggeri beneficeranno di un’unica procedura di check-in fino alla destinazione finale, senza dover ritirare i bagagli a Madrid, e potranno effettuare il collegamento tra i terminal T1 e T2 dell’aeroporto di Barajas utilizzando la carta d’imbarco della compagnia aerea che opera la tratta successiva del loro viaggio.

L’OFFERTA PER LE CANARIE

Intanto, in vista dell’estate, Binter ha potenziato l’offerta per le Canarie. A partire dal 15 giugno, la compagnia aerea regionale spagnola riprenderà i voli per Minorca, collegando l‘isola delle Baleari con Gran Canaria due volte alla settimana, il martedì e il sabato. Un nuovo volo settimanale anche per Maiorca, per un totale di undici voli settimanali, divisi tra voli per Gran Canaria e per Tenerife.

Il potenziamento riguarderà anche la città costiera di Vigo, nella regione della Galizia, che sarà collegata alle Isole Canarie tutti i giorni della settimana. Saranno aggiunti voli anche dagli aeroporti di La Coruña, Valencia e Pamplona.

MADEIRA E LE AZZORRE

Binter ha inoltre aumentato l’offerta di voli dalle Canarie a Madeira per l’estate. Quest’anno, offrirà voli diretti tra gli aeroporti di Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife Sud e l’aeroporto di Funchal. Anticipato di un mese il servizio per le Azzorre, disponibile dal 2 giugno al 29 settembre.