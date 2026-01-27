Volotea, secondo aereo a Venezia e più voli per la Grecia

27 Gennaio 07:00 2026

Volotea rafforza la base operativa di Venezia in vista dell’estate 2026: la compagnia baserà un secondo aereo al Marco Polo e attiverà due nuovi collegamenti, nei mesi di luglio e agosto, verso la Grecia.

Il primo verso Corfù, a partire dal 27 giugno, ogni sabato, e il secondo per Rodi, dal 2 luglio, ogni giovedì. Con queste novità, salgono a 8 le destinazioni greche raggiungibili da Venezia con Volotea. A livello complessivo, nel 2026, Volotea opererà a Venezia oltre 3.900 voli e offrirà più di 695.000 posti, segnando un incremento del 12% rispetto al 2025. Attualmente, la compagnia impiega 30 collaboratori diretti presso la base di Venezia, ma con l’introduzione del secondo aeromobile è previsto l’arrivo di altri 30 dipendenti entro l’estate 2026, a supporto delle attività operative locali.

I COMMENTI

«Siamo orgogliosi di annunciare queste novità da Venezia, l’aeroporto dove tutto è iniziato per Volotea», ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea. «È da qui che è decollato il nostro primo volo nel 2012 e, da allora, abbiamo continuato a crescere. Annunciare queste nuove rotte e un nuovo aeromobile proprio nel 2026, anno delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha un valore ancora più simbolico».

Enrico Marchi, presidente del gruppo Save, che gestisce l’aeroporto di Venezia, ha commentato: «Con  l’aumento di capacità annunciato oggi, Volotea conferma l’importanza di Venezia per lo sviluppo del suo network e il suo ruolo fondamentale per i collegamenti capillari diretti su città di piccole-medie dimensioni . Il secondo aeromobile in arrivo nella stagione estiva porta ad un’ulteriore espansione dei voli,  con particolare riferimento alle destinazioni in Grecia che salgono da 6 a 8 e, a parte Atene, sono servite unicamente dal vettore spagnolo».

Parallelamente, Volotea rafforzerà significativamente la capacità su alcune rotte già servite, tra cui Olbia, con un aumento del 60% rispetto allo scorso anno, e Karpathos, che passerà da una a due frequenze settimanali.

UN 2025 CHIUSO IN CRESCITA

Il 2025 si è confermato un anno di crescita per la base veneziana di Volotea, con oltre 3.500 voli operati, in aumento rispetto ai 3.409 del 2024, e quasi 570mila passeggeri trasportati, registrando un +11% rispetto all’anno precedente.

Nel 2026, il network della compagnia comprenderà 23 destinazioni verso 4 Paesi: 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria); 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa); 8 in Grecia (Atene, Corfù, Karpathos, Mykonos, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Spagna (Bilbao).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Volotea
