Wizz Air rilancia l’abbonamento Multipass

Bloccare il prezzo dei propri voli compreso il bagaglio per un anno intero: un’opportunità offerta da Wizz Air che rilancia l’abbonamento speciale Multipass in Italia.

Disponibile dall’11 marzo 2026 su tutte le rotte internazionali da e per l’Italia, il Wizz Multipass consente ai clienti di garantirsi un prezzo mensile fisso per il volo, indipendentemente dalla stagionalità o dalle richieste dell’ultimo minuto.

Un prodotto perfetto per chi pianifica i viaggi in anticipo e vola regolarmente su rotte selezionate che offre un volo confermato (solo andata o andata e ritorno) ogni mese, con la possibilità di aggiungere Wizz Priority e un bagaglio da stiva da 20 kg in base alle esigenze, prenotabile con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla partenza.

COME FARE

Dopo il pagamento della quota per il primo mese (312 euro, volo andate e ritorno), gli abbonati al Multipass pagano un importo mensile fisso per i restanti 11 mesi (114 euro, volo andata e ritorno).

Il modello di prenotazione differisce sostanzialmente dal Wizz All You Can Fly, che dà ai membri la possibilità di usufruire di un numero esteso di voli su tutto il network Wizz Air pagando una tariffa di prenotazione ricorrente di euro 9,99, ma con la possibilità di scegliere tra le destinazioni disponibili solo tra le 72 e le 3 ore prima della partenza.

Con Multipass i clienti possono prenotare il loro primo volo non appena l’abbonamento diventa attivo e viaggiare già da solo cinque giorni dopo. Gli abbonamenti si rinnovano automaticamente il primo giorno di ogni mese.

Il Multipass può essere acquistato anche a metà mese, almeno cinque giorni prima della fine dello stesso. Al cliente verrà addebitato l’importo immediato e potrà imbarcarsi sul volo scelto entro cinque giorni. In questo caso, il primo mese di viaggio sarà più breve e l’abbonamento si rinnoverà regolarmente il primo giorno del mese successivo.

Come per i biglietti standard Wizz Air è possibile aggiungere servizi supplementari prima del viaggio tramite la pagina “Check-in & Prenotazioni” della compagnia.

Silvia Mosquera Gonzalez, commercial officer di Wizz Air, dichiara: «I viaggiatori cercano sempre più prevedibilità nella pianificazione dei loro viaggi, specialmente nei periodi di alta stagione quando le tariffe possono fluttuare. Il Wizz MultiPass offre ai passeggeri italiani l’opportunità di fissare i costi dei voli per un intero anno, sia che si tratti di pendolarismo regolare o della programmazione di più vacanze. Il nostro obiettivo è dare ai clienti un maggiore controllo sul proprio budget di viaggio».