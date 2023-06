Wmf, al via il progetto per lo sviluppo delle startup guidate da imprenditrici italiane

We Make Future ha annunciato la partnership con le aziende it.com Domains e Hosting Solutions per fonrire alle startup italiane gestite da donne le risorse necessarie, tra cui un pacchetto web, e l’esperienza per crescere a livello locale e per affermarsi con successo sul mercato globale.

Il programma includerà la fornitura a queste aziende di un pacchetto per creare un sito web operativo a livello globale, oltre a consulenza, mentorship e organizzazione di eventi di scambio di conoscenze per migliorare la loro leadership di pensiero, lo sviluppo del business, la strategia web e le iniziative di marketing.

La partnership contribuirà a sostenere le imprenditrici italiane a eccellere sui mercati locali e globali; maggiori dettagli e iniziative verranno forniti in futuro.

Natalija Japerte, direttrice dello sviluppo aziendale di it.com Domains, ha dichiarato: «Siamo impegnati a sostenere le innovazioni intelligenti e a riconoscere l’immenso talento e le innovazioni dimostrate dalle imprenditrici in Italia, contribuendo alle pari opportunità e all’accessibilità. La nostra missione, favorita dalla collaborazione con i nostri partner, è fornire loro gli strumenti necessari per eccellere e favorire la crescita dell’economia italiana».

Alessio Fanfano, responsabile marketing e vendite di Hosting Solutions, ha commentato: «Vediamo un incredibile potenziale in questa partnership e siamo entusiasti di sostenere la presenza sul web delle startup gestite da donne in Italia. Crediamo che questa collaborazione aiuterà le aziende a raggiungere un pubblico globale e a sbloccare nuove opportunità di crescita».

Vito Esposito, responsabile partenariati globali di We Make Future, ha concluso: «Ogni anno tocchiamo con mano l’alto livello di eccellenza delle startup italiane al femminile e siamo entusiasti di collaborare con it.com Domains e Hosting Solutions per fornire un’esposizione ancora maggiore e un’assistenza preziosa nel portare queste imprese sulla scena globale».