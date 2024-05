World Password Day per la sicurezza in rete

Giovedì 2 maggio: è il World Password Day, ricorrenza che ha l’obiettivo di promuovere le best practice in materia di sicurezza in Rete. Le password sono la prima linea di difesa contro la cybercriminalità ed è quindi essenziale assicurarsi che siano il più possibile sicure. Un errore comune che si commette è proprio quello di utilizzare la stessa password per tutti i propri account.

Una survey online di Google ha rilevato, infatti, che almeno il 65% delle persone utilizza password identiche su più siti, se non addirittura su tutti. Questo significa – come riporta l’agenzia di stampa Adn-Kronos – che le password possono essere facilmente violate ed è interessante notare come, secondo il Verizon Data Leak investigations Report, le password compromesse siano responsabili dell’81% delle fughe di dati legate ad attività criminali.

Proprio in occasione di questa giornata gli esperti hanno ribadito alcuni suggerimenti di base come: non utilizzare lettere e numeri in sequenza (ad esempio, qwerty, abcde, 12345, asdf). Sono troppo comuni e facilmente individuabili; mai usare la data di nascita come password. È facile da ricordare, ma semplifica anche il lavoro di un criminale, soprattutto se questa informazione è disponibile online. E ancora, è preferibile combinare lettere, numeri e simboli (es. $, %, !) per formare una password di almeno otto caratteri, utilizzando anche parole molto familiari ma conosciute solo dall’entourage privato. Infine un must: la presenza di combinazioni apparentemente casuali renderà la password più difficile da decifrare.