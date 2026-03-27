A Boston apre il quattro stelle The Atlas per globetrotter

La città di Boston si arricchisce di un nuovo indirizzo trendy: apre The Atlas nel quartiere di Allston, sulla Western Avenue, all’incrocio tra Boston e Cambridge, in un quartiere modaiolo, caratterizzato dal melting pot musicale, artistico e culturale dell’Allston Village, popolato da molti studenti universitari della Boston University e dall’Enterprise Research Campus (Era) di Harvard.

The Atlas è un elegante 4 stelle con 246 camere, 12 suites, 13 camere accessibili, con colazione giornaliera inclusa nel soggiorno per un massimo di due ospiti. Le camere sono arredate nelle tonalità del grigio e includono illuminazione a strati e lavorazioni su misura, tavolini decorativi in marmo e tessuti verde muschio ispirati alla via verde esterna di Allston. L’hotel è pet free, ogni camera può ospitare fino a due cani, applicando una tariffa di pulizia per soggiorno.

La hall realizzata con materiali naturali come legno, pietra, tessuto e metallo, porta calore allo spazio condiviso, mentre il bagliore rosso delle fantasiose mini-luci a forma di fungo conferisce uno spirito bohémien. Negli spazi pubblici dell’hotel sono presenti opere di numerosi artisti contemporanei.

La struttura dispone di oltre 450 mq di spazi flessibili per riunioni ed eventi, oltre al nuovo concetto di spazio commerciale The Coop, la libreria studentesca dell’Università di Harvard. Per la ristorazione, i piatti sono ispirati dall’eclettica scena gastronomica di Allston e preparati con ingredienti di stagione.

Ama, il ristorante principale, ha 180 coperti e si trova al piano terra, c’è poi un rooftop bar, Foxglove Terrace, in apertura a primavera, su una superficie di 650 mq.

Fuori dall’hotel, il viaggiatore può provare l’esperienza di Allstonway, inaugurato lo scorso autunno con 300 nuovi alberi ed una programmazione di attività pubbliche tutto l’anno. Un vero e proprio corridoio d’arte, uno spazio verde, che collega la Honan-Allston Library al Fiume Charles, offrendo uno scenario culturale coinvolgente.