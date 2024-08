A Fiumicino l’innovativo simulatore Airbus per i piloti Ita

Flight training alliance – una joint venture tra Lufthansa aviation training e Cae – ha inaugurato un simulatore di volo completo (Ffs) all’avanguardia dell’Airbus A220. Sarà situato presso il Flight center Ita Airways presso l’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino.

Dotato di immagini ad alta fedeltà, un ambiente di cabina di pilotaggio coinvolgente e dinamiche di volo realistiche, il simulatore fungerà da strumento di formazione fondamentale per i piloti di Ita, per fare in modo che siano completamente preparati per utilizzare l’aereo in maniera sicura ed efficiente.

«Siamo orgogliosi di collaborare con Fta per l’integrazione del simulatore Ffs all’avanguardia dell’Airbus A220 nel nostro Centro volo di Roma Fiumicino – sottolinea il Gen. Francesco Presicce, accountable manager e chief technology officer di Ita – Per noi la formazione degli equipaggi di volo è un elemento essenziale per la crescita della nostra azienda e avere un dispositivo ad alta tecnologia come questo simulatore dimostra che siamo sulla strada giusta per fornire l‘eccellenza».

«L’implementazione del simulatore dell’A220 a Roma segna una pietra miliare significativa, rafforzando ulteriormente la nostra partnership con Ita – osserva Susanne Kuehl, chief financial officer Fta – Ita aumenta significativamente l’efficienza in termini di costi, mentre espandiamo la nostra rete di formazione in una sede bellissima”.

«Siamo entusiasti di collaborare con Ita per portare questo avanzato Airbus A220 Ffs a Roma – spiega Jesus Martin-Sanchez, chief operating officer Fta – Il simulatore svolgerà un ruolo chiave nel garantire i massimi livelli di formazione per i piloti di Ita, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza delle loro operazioni e alle crescenti esigenze dei nostri clienti delle compagnie aeree in Europa».