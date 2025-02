A Milano l’ottava edizione dello Shopping Tourism Forum

Al via l’ottava edizione di Shopping Tourism Forum, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit venerdì 28 febbraio al centro congressi della sede di Confcommercio Milano (Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47).

«Il bacino di domanda degli shopping tourist rappresenta un’opportunità per le destinazioni italiane e gli operatori che sono pronti a soddisfare le richieste di questo segmento – osserva Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo – E se è vero che, considerando il totale degli arrivi turistici, italiani ed esteri, stiamo parlando di una nicchia che pesa intorno al 2%, va però anche detto che si tratta di una componente di domanda dalle buone capacità di spesa, e che è in grado di contribuire non poco non solo ai risultati commerciali delle imprese del turismo ma anche a quelle del commercio e delle produzioni varie cui questi turisti sono interessati».

Inoltre, continua di Cesare, «è importante ricordare come questo fenomeno si animi non solo di coloro che scelgono di viaggiare con la precisa intenzione e motivazione di fare acquisti, ma anche di chiunque viaggi per qualsivoglia ragione e scelga di dedicare un po’ di tempo e un po’ di budget allo shopping. Il monitor che presenteremo a Milano contiene molti rilievi, qualitativi e quantitativi, utili per comprendere non solo l’importanza dello shopping tourism ma anche le ragioni e le modalità per esserne parte attiva».

Numerosi relatori animano i vari momenti di confronto e dibattito scelti quest’anno dai ricercatori di Risposte Turismo per approfondire un fenomeno che, nel nostro Paese, continua a crescere, rendendo l’Italia una delle mete preferite per una vacanza all’insegna dello shopping.