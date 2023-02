A Parigi prove tecniche per il Cielo Unico mondiale

Un Cielo Unico mondiale per armonizzare le regole dell’aviazione civile e gestire uno sviluppo sostenibile del trasporto aereo commerciale: sono stati i temi centrali della prima riunione in assoluto promossa a Parigi dall’Ecac (European Civil aviation Conference), presieduta da Alessio Quaranta, già direttore generale Italia di Enac, che ha riunito i vertici delle principali organizzazioni regionali dell’aviazione civile, in particolare l’Organizzazione araba per l’aviazione civile (Acao), la Commissione africana per l’aviazione civile (Afcac) e la Commissione per l’aviazione civile latinoamericana (Lacac).

Nel corso del meeting è stata ribadita la volontà comune di avviare la cooperazione tra le organizzazioni sorelle dell’aviazione civile e concordare azioni a sostegno di un ambiente sicuro, sviluppo sicuro e sostenibile del trasporto aereo nelle rispettive regioni e dintorni mondo, coerentemente con gli obiettivi strategici dell’Icao.

Una partnership e una collaborazione fondamentali per garantire sostenibilità a lungo termine dell’industria aeronautica. I responsabili delle organizzazioni regionali hanno condiviso il concetto che lavorando insieme e condividendo le informazioni e le buone pratiche, si possono sviluppare e attuare strategie efficaci per sostenere la ripresa del trasporto aereo, in modo da garantire la crescita del industria aeronautica a vantaggio delle economie e dei cittadini di ciascuna regione.

Sono state già individuate alcune attività congiunte, come la cooperazione e il coordinamento per le assemblee dell’Icao, la sicurezza, la protezione e il rafforzamento delle capacità nelle aree comuni dell’aviazione civile e lo scambio delle migliori pratiche in materia di trasporto aereo.

Per Alessio Quaranta: «Le nostre organizzazioni regionali condividono gli stessi obiettivi nel trasporto aereo ed è fondamentale lavorare insieme per raggiungerli. L’incontro ci ha fornito un’eccellente opportunità per scambiare idee, imparare gli uni dagli altri, e identificare le aree di cooperazione per sostenere l’industria nella piena ripresa e costruzione della resilienza contro interruzioni future. Il nostro impegno condiviso per la cooperazione e la collaborazione sarà un fattore critico per garantire il successo a lungo termine dell’aviazione».