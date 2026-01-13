A Roma il ventiduesimo Albergatore Day

Torna mercoledì 21 gennaio al Palazzo dei Congressi di Roma l’Albergatore Day con la sua la ventiduesima edizione. L’evento, organizzato da Federalberghi Roma, è dedicato ai professionisti dell’ospitalità e funge da punto di incontro tra albergatori, fornitori di prodotti e servizi, istituzioni e operatori del settore, offrendo un’occasione di confronto, formazione, aggiornamento su temi chiave e networking.

A fare gli onori di casa, in apertura della manifestazione, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, al cui intervento farà seguito la tavola rotonda “Il turismo che verrà. Driver, visioni, nuove rotte. Siamo all’alba di un vero e proprio New Deal?” che, nella prima parte, sarà dedicata allo scenario nazionale e vedrà la partecipazione del presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La seconda parte, dedicata ai territori, vedrà ancora sul palco Roscioli, insieme al presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, all’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e all’assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Nel corso dei lavori, saranno esaminati studi e analisi sui movimenti turistici dei prossimi mesi in termini di prenotazioni, tariffe e provenienze su dati forniti da Str Global e Aeroporti di Roma. A moderare il dibattito sarà il vice Direttore di La 7, Andrea Pancani.

Nel pomeriggio, spazio al tema ristorazione con l’incontro/dibattito “Ristorazione nell’hôtellerie: da servizio accessorio a leva strategica. Innovazioni e strategieper rafforzare la brand identity e arricchire la customer experience”, con Giuseppe Roscioli e gli chef Carlo Cracco e Antonello Colonna. A moderare sarà la giornalista Belinda Bortolan.

Come nelle ultime edizioni, grazie all’organizzazione di speciali Business Speed Date tra aziende fornitrici e albergatori, la manifestazione avrà anche uno spazio B2B.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa della manifestazione