A Th Resorts la gestione del Free Beach Costa Rei in Sardegna

Più Sardegna per Th Resorts. È stato firmato un accordo di gestione di lungo periodo per il Th Free Beach Costa Rei, storico villaggio da oltre 400 camere tra i più rilevanti dell’Isola, capace di generare ricadute economiche significative anche in termini di occupazione, indotto e valorizzazione della filiera turistica regionale. L’intesa, siglata con Iti Marina Hotels, segna un passaggio di rilievo nel Piano industriale del Gruppo che fa capo a Graziano Debellini con Cassa Depositi e Prestiti e consolida una partnership ormai storica con la famiglia Loi.

«Completiamo una collaborazione costruita negli anni su fiducia reciproca e visione comune sullo sviluppo del turismo in Sardegna», dichiara Piero Loi, direttore generale Iti Marina Hotels.

La gestione del villaggio si inserisce in un più ampio disegno di crescita di Th, orientato al rafforzamento delle destinazioni iconiche e alla costruzione di relazioni solide e durature con i partner locali.

La partnership con Iti Marina Hotels è accolta con soddisfazione da soci e manager di Th Resorts che individuano «nella crescita e nello sviluppo i pilastri della strategia industriale», secondo il presidente Debellini, l’amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin e il vicedirettore generale Salvatore Piazza.

In vista della stagione 2026, il villaggio si evolverà con un nuovo format di ristorazione con buffet esclusivo organizzato in angoli tematici, formula all inclusive ancora più ricca con cocktail e bevande alla spina inclusi per tutto l’orario di apertura dei bar, due campi da padel, ampia spiaggia sul mare di Costa Rei, animazione e servizi family Th Club.

L’accessibilità è garantita da collegamenti aerei da oltre 20 aeroporti italiani.