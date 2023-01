Accor si riorganizza: nascono le divisioni Premium & Economy e Luxury

Prosegue il rinnovamento organizzativo di Accor, implementato nel corso del primo trimestre dell’anno in funzione delle legislazioni locali, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di consultazione dei rappresentanti del personale.

La nuova struttura consentirà al Gruppo di accelerare la crescita e di affrontare al meglio gli sviluppi del mercato, offrendo i più alti livelli di servizio possibili a tutti i suoi stakeholder.

Sotto la guida di Sébastien Bazin, group chairman & ceo, e Jean-Jacques Morin, group deputy ceo, a partire dal 1° gennaio 2023 le attività di Accor si basano ora su due divisioni dedicate: una divisione Premium, Midscale & Economy e una divisione Luxury & Lifestyle (Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel MGallery & Emblems ed Ennismore).

Le due divisioni sono entrambe supportate da un group management board e da una global shared platform che fornisce competenze e servizi a entrambe le divisioni, tra cui digital, technology e procurement. La divisione Premium, Midscale & Economy sarà strutturata in quattro regioni.