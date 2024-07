Thailandia lgbtq+, dove anche il matrimonio diventa arcobaleno Oggi ci porta in Thailandia la rubrica realizzata in collaborazione con Aitgl, ente italiano turismo lgbtq+, una partnership che arricchisce il canale Lgbt Travel di ViaggiOff. La Thailandia sarà infatti... The post Thailandia lgbtq+, dove anche il matrimonio diventa arcobaleno first appeared on ViaggiOff.

Vacanze romane a bordo di una Topolino elettrica: il tour Towns of Italy La Dolce vita in giro per Roma a bordo di una Topolino, ma rigorosamente elettrica: Towns of Italy Group presenta il nuovo tour con la flotta all’insegna dell’ecologia e dello... The post Vacanze romane a bordo di una Topolino elettrica: il tour Towns of Italy first appeared on ViaggiOff.

Messico, viaggio nel tempo con quattro esperienze insolite in Yucatán Lo Yucatán è tra le destinazioni messicane più frequentate, grazie alle sue attrazioni naturali, la sua gastronomia e la sua cultura, in primis le sue zone archeologiche che sono Patrimonio... The post Messico, viaggio nel tempo con quattro esperienze insolite in Yucatán first appeared on ViaggiOff.