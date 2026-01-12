Aeroporto di Genova, oltre 1 milione e mezzo di passeggeri in un anno

12 Gennaio 07:25 2026

Anno record per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Lo scalo ligure ha chiuso il 2025 con 1.577.159 passeggeri movimentati (+18,1% sul 2024), il miglior risultato nella storia.

I risultati complessivi del 2025, che comprendono anche 17.229 movimenti (+8,1% sul 2024), sono il frutto di una crescita strutturale che ha portato l’aeroporto di Genova a superare, con oltre un anno di anticipo rispetto al piano industriale, il precedente record di passeggeri raggiunto nel 2019.

I FATTORI DELLA CRESCITA

All’importante risultato hanno contribuito la ripartenza dei charter crocieristici (29.514 crocieristi movimentati tra aprile a ottobre), l’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa (Varsavia e Cracovia) e il rafforzamento del network esistente tra cui, ad esempio, Tirana (Wizz Air, +55,2%), Parigi Orly (Volotea, +50,7%) e Barcellona (Vueling, +32,6%).

Le cinque destinazioni internazionali più popolari del 2025 sono state Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono state occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari.

Da segnalare, inoltre, come la crescita del traffico passeggeri internazionale dell’aeroporto del capoluogo ligure stia proseguendo ininterrottamente da ventun mesi (nel 2025, oltre 769mila passeggeri movimentati, +41,2% sul 2024), con un tasso medio del +29%. Sostanzialmente invariato, invece, l’andamento 2025 del traffico domestico (oltre 775mila passeggeri movimentati, -0,2% sul 2024).

IL RILANCIO

«Il raggiungimento del record storico di traffico con un anno di anticipo rispetto al piano industriale – ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova – sottolinea quanto il rilancio del Genova City Airport stia procedendo speditamente. Se a questi risultati si aggiungono l’importante piano di ammodernamento dello scalo in corso di svolgimento e la continua attività finalizzata all’attivazione di nuovi collegamenti, confidiamo di consolidare nel 2026 la crescita dello scalo, a supporto del territorio e dei viaggiatori».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aeroporto di Genova
