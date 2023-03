Affitti brevi, Aigab chiede all’Ue il riconoscimento del property manager

Pieno riconoscimento del property manager e della realtà operativa degli affitti brevi: è quanto richiesto dal presidente dell’associazione di settore Aigab, Marco Celani, nel corso della sua audizione in Commissione in Senato, nel corso delle audizioni della 4 Commissione Politiche dell’Unione europea alle prese con la discussione sul regolamento europeo sugli affitti brevi.

A livello nazionale attualmente gli immobili online sono circa 600mila, di cui quasi 250mila gestiti da imprese, quindi da operatori professionali. Complessivamente il valore delle prenotazioni del 2022 derivante dal mercato degli affitti brevi è stato di quasi 12 miliardi di euro, con un indotto che va moltiplicato per quattro. Vuol dire che per ogni euro corrisposto da un viaggiatore per affittare una casa in cui soggiornare, ne vengono spesi almeno quattro nell’indotto, tra trasporti, esperienze, cultura ed enogastronomia.

Nel corso dell’audizione, il presidente Celani ha innanzitutto delineato il perimetro del mercato italiano: «Rispetto all’asset delle seconde case degli italiani non utilizzate, circa 6,3 milioni, quelle immesse nel circuito del vacation rental sono solo 600mila. Di queste 200mila sono gestite da aziende. Complessivamente, gli operatori professionali sono tra i 20 e i 30mila, con un indotto nel mondo del lavoro tra 120 e 150mila persone. Il vacation rental vale circa 10miliardi di euro, di cui quasi 7 intermediati dalle Ota con 550mila alloggi online; un raddoppio dimensionale guidato dall’aumento degli immobili online può incrementare il Pil senza investimenti pubblici, solo grazie a interventi normativi».

Secondo le stime del Centro Studi Aigab, lo Stato dovrebbe essere in grado di raccogliere circa 1 miliardo l’anno da cedolare secca e 300 milioni da Iva su commissioni di gestione. La richiesta dell’Associazione italiana gestori affitti brevi è che il property manager in quanto operatore professionale che gestisce le unità immobiliari di molti proprietari sia riconosciuto come un attore fondamentale del settore.