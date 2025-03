Affitti brevi: Milano frena, ma sale il prezzo medio per notte

Meno Airbnb, tariffe più alte. La Milano degli affitti brevi va a due velocità, con la scomparsa di una casa su 10 dal mercato nel giro di un anno e l’aumento del prezzo medio per notte.

Alle spalle il boom registrato a metà 2023, dunque – come scrive il Corriere della Sera – gli alloggi su Airbnb ora sono poco più di 22.600 a fronte dei 25.000 di due anni fa, una flessione di quasi il 10%. Se, però, nel 2023 per prenotare una casa occorrevano 164 euro al giorno, adesso ce ne vogliono 10 in più, 174.

Nel dettaglio, secondo il sito Inside Airbnb, tre mesi fa a Milano c’erano 22.627 sistemazioni in affitto breve, di cui 19.755 interi appartamenti, mentre un anno prima erano 24.936, di cui 20.513 interi appartament. Il calo in 12 mesi è pari al 9,3%, con 2.309 case in meno sulla piattaforma.

In ogni caso – riferisce ancora il Corsera – “un appartamento, in media, resta occupato 66 notti in 12 mesi, sei in più rispetto al 2023. Ma le case sfitte, cioè che non contano prenotazioni nell’arco di un anno, toccano quota 6.615. Il calcolo sul totale raggiunto a fine 2024 dice quindi che una su tre è vuota. Il 29%, appunto”.

La palma della zona in testa agli affitti brevi? Buenos Aires-Venezia, dove si concentrano 1.785 sistemazioni. A seguire i quartieri del centro: al Duomo siamo a 1.506, Brera ne conta 948 e Sarpi 966. Nei quartieri vicini alla stazione Centrale, quindi la più ricercata dai viaggiatori, il numero è più alto: 920. Lungo i Navigli, tra i quartieri più frequentati, le case sono 873.

Prezzi su a Milano, processo inverso a Parigi, dove il boom degli affitti turistici ha generato una vera e propria saturazione del mercato e quindi una diminuzione graduale dei costi. Le tariffe degli affitti brevi, quindi, sono scese del 27% e quelle degli hotel del 5%. Sul calo ha inciso l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025 , di regole più severe, con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei canoni di locazione e il l’overtourism.