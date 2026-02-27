Aidit, Pellegrino rilancia: «Detrazione Irpef per le vacanze»

Repetita iuvant: detrazione Irpef per le vacanze. Il presidente Aidit, Domenico Pellegrino, ha rilanciato la proposta nel corso dell’assemblea annuale, che si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera Btm – Business Tourism Management. Una misura valida anche come prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa.

L’iniziativa prevede la possibilità di detrarre una quota delle spese sostenute per viaggi e soggiorni acquistati attraverso il turismo organizzato, secondo criteri rigorosi che garantiscano sostenibilità e controllo della spesa pubblica. Ecco i principali elementi della proposta:

– tetto massimo di spesa detraibile;

– totale tracciabilità dei pagamenti;

– fatturazione elettronica obbligatoria;

– accesso esclusivo tramite operatori certificati;

– fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio degli effetti economici e fiscali.

La proposta sarà accompagnata da una relazione tecnica e da un’analisi di sostenibilità finanziaria, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato con le istituzioni per una possibile introduzione della misura.

Pellegrino ha poi evidenziato la crescita della rappresentanza delle imprese e come nell’ultimo anno l’associazione abbia registrato una presenza sempre più diffusa e omogenea su tutto il territorio nazionale. Un risultato che rafforza il ruolo di Aidit come interlocutore qualificato e rappresentativo della filiera delle agenzie di viaggi e dei tour operator all’interno del sistema Confindustria.

Inoltre, ha illustrato le principali attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso lavoro di confronto istituzionale con il ministero del Turismo e con le altre associazioni di categoria, finalizzato a contribuire allo sviluppo del settore sia sul piano normativo sia su quello economico e competitivo.

Affrontato anche il tema del riconoscimento del ruolo economico dell’attività di outgoing. Aidit ha sottolineato la necessità di una lettura più completa del contributo del turismo organizzato all’economia nazionale. Oltre all’incoming, infatti, l’attività delle agenzie e dei tour operator nella vendita di viaggi agli italiani genera occupazione, valore aggiunto, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, contribuendo in modo significativo al Pil e alla stabilità del comparto.

In linea con l’obiettivo di qualificare il mercato e valorizzare le imprese regolari, l’assemblea ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Mitur relativa alla creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Lo strumento consentirà di identificare le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e ufficialmente abilitate all’esercizio dell’attività, garantendo maggiore trasparenza per i consumatori e rappresentando un’azione concreta di contrasto all’abusivismo e alla concorrenza irregolare.

«Il turismo organizzato – ha sottolineato Pellegrino – rappresenta un asset strategico per l’economia nazionale e per la tutela del consumatore. La crescita di Aidit conferma la volontà delle imprese di essere protagoniste di una fase di evoluzione del settore, contribuendo con proposte concrete e sostenibili al confronto con le istituzioni».

«Il nostro obiettivo – ha concluso – è rafforzare il riconoscimento del ruolo economico e sociale delle agenzie di viaggi e dei tour operator, promuovendo un mercato più trasparente, qualificato e orientato alla crescita».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa Aidit