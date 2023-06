Air Europa, volo super sostenibile sulla Madrid-Amsterdam

Air Europa continua a spingere sulla sostenibilità. La compagnia aerea ha operato un collegamento Madrid-Amsterdam che è diventato il volo più sostenibile dell’anno.

Per questa iniziativa, il vettore spagnolo ha utilizzato un Boeing 787 Dreamliner dimostrando come sia possibile contribuire alla decarbonizzazione del trasporto aereo e contribuire a un futuro migliore. Per il secondo anno consecutivo, SkyTeam ha lanciato una sfida a tutte le compagnie aeree dell’alleanza coinvolgendole nel progetto “The Sustainable Flight Challenge”; una proposta che consiste in una competizione amichevole, volta a contribuire, innovare e ad accelerare il cambiamento nel trasporto aereo minimizzando l’impatto sull’ambiente

Trentatre le categorie in concorso e sette i vincitori principali, distinguendo tra voli a corto, medio e lungo raggio. Ognuna delle categorie rappresentate porterà all’applicazione di soluzioni di responsabilità avanzate, con l’obiettivo di mettere in pratica quelle di maggior successo.

Nel caso di Air Europa, il volo operato, di corto raggio, è stato organizzato per rendere il più efficiente possibile tutte le operazioni di terra e in volo. Tra le misure adottate per questa operazione di volo, si evidenzia principalmente l’utilizzo del Saf (Sustainable aviation fuel), prodotto da Repsol utilizzando materiali rinnovabili, come prodotti organici non alimentari e per le operazioni a terra, sono stati utilizzati mezzi elettrici.

Il team di Air Europa Space Control ha collaborato inoltre con altre aree della compagnia per mettere a punto i dettagli di volo ottimali, in termini di carico e di passeggeri, definendo anche la rotta migliore per ridurre al minimo il consumo di carburante. A bordo è stata servita una proposta gastronomica composta da prodotti freschi locali, utilizzando sempre contenitori e stoviglie biodegradabili. Tutti i rifiuti prodotti sono stati separati per essere ulteriormente lavorati e riciclati, garantendone così la trasformazione per nuovi usi futuri. Per evitare il consumo di carta e velocizzare le operazioni di imbarco, Air Europa promuove il check in online.

Oltre a riciclare il menu di bordo viene utilizzato il sistema Electronic Flight Bag, che consente di sostituire la documentazione di volo convenzionale con materiale digitale. Il personale ha avuto un ruolo di primo piano, essendo stato selezionato. Inoltre, l’ufficio era situato in una posizione strategica, permettendo all’intero team di poter raggiungere a piedi l’aeromobile, evitando così l’utilizzo dei mezzi di trasporto inquinanti.

A tutto ciò si aggiungono le caratteristiche del Dreamliner, “uno dei modelli più efficienti sul mercato – fa sapere Air Europa in una nota – capace di ridurre del 20% sia le emissioni che i consumi di carburante grazie alla sua aerodinamica innovativa e alla tecnologia applicata. Il Boeing 787 consente poi di ridurre l’impatto acustico del 60%”.