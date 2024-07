Air France-Klm, ok Ue agli oltre 10 milioni di aiuti Covid

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, il sostegno che i governi olandese e francese avevano accordato al Gruppo Air France-Klm pari a circa 10,4 miliardi di euro. Le due misure erano state approvate nel maggio e nel luglio del 2020 dalla stessa Commissione Ue nell’ambito degli aiuti di Stato Covid; decisione che erano state successivamente annullate dai tribunali nazionali nel dicembre 2023 e nel febbraio di quest’anno.

Nel dettaglio, la misura di aiuto accordata dalla Francia consisteva in prestiti bancari con garanzia per 4 miliardi di euro e un prestito ordinario di 3 miliardi di euro; mentre l’aiuto in Olanda consisteva in prestiti bancari con garanzia per 2,4 miliardi e un prestito ordinario di 1 miliardo.

Con questo provvedimento, la Commissione Ue ha quindi ritenuto le misure adottate compatibili con le norme europee sugli aiuti di Stato, in particolare con gli articoli e le condizioni previste dal regolamento “Temporary Framework” Aiuti Covid.

In base a tale provvedimento, è stato anche ribadito che Air France e Klm sono gli unici beneficiari rispettivamente degli aiuti di Stato francesi e olandesi e la Commissione Ue ha motivato tale decisione finale stabilendo che le misure non hanno comportato un cumulo incompatibile di aiuti, poiché gli importi combinati sono risultati inferiori ai relativi massimali stabiliti nel Quadro Temporaneo Aiuti Covid, aggiungendo che tali misure “hanno contribuito a gestire l’impatto economico della pandemia da coronavirus in Francia e nei Paesi Bassi, risultando necessari, adeguati e proporzionati per poter porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di questi Stati membri”.

Il provvedimento motivato della Commissione Ue si conclude sottolineando che a fronte della richiesta di aiuti né Air France né Klm risultavano nell’anno operativo 2019, in difficoltà economico-finanziarie. Una motivazione più che fondata per asserire di fatto che gli aiuti di Stato sono stati erogati a fronte di una situazione eccezionale derivante dalla pandemia che ha prodotto dissesti economico-finanziari in tutte le compagnie aeree del mondo.