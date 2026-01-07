Air India torna a volare sulla Roma-Delhi

Air India ha annunciato la ripresa dei voli nostop tra Delhi e Roma (Fco): la compagnia indiana torna nella capitale italiana dopo quasi sei anni d’assenza, espandendo ulteriormente il proprio network in Europa. I voli di Air India per Roma erano stati sospesi con la pandemia di coronavirus.

Dal 25 marzo 2026, Air India opererà quattro collegamenti settimanali tra Delhi e Roma, in tempo per i viaggiatori in arrivo dall’India di pianificare viaggi primaverili e vacanze estive in Europa. I viaggiatori italiani avranno maggiore scelta non solo per l’accesso diretto alla capitale indiana, ma anche per collegamenti diretti con il sud-est asiatico attraverso il gateway globale di Air India a Delhi, in continua crescita.

Il servizio da/per Roma sarà attivo lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con i Boeing 787-8 di Air India, dotati di 18 flatbed in business class e 238 posti in economy.

Nipun Aggarwal, chief commercial officer di Air India, ha dichiarato: «Collegare l’India al resto del mondo rimane tra le nostre maggiori priorità. India e Italia hanno profonde affinità culturali, economiche e commerciali che rendono Roma un’aggiunta naturale all’espansione del network di Air India. Questi voli non-stop, oltre ad aumentare la connettività diretta tra le due capitali, offrono ai viaggiatori italiani maggior ampiezza di scelta e collegamenti con scalo al nostro hub di Delhi verso le vivaci destinazioni del subcontinente indiano e del sud-est asiatico».

Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, ha commentato: “Il ritorno di Air India su Roma Fiumicino rappresenta uno sviluppo di grande rilievo che contribuisce a prospettare sul 2026 un’ulteriore crescita dei mercati del lungo raggio. Questo nuovo volo risponde a una domanda in aumento nei principali segmenti di traffico, rafforzando i legami economici e culturali tra Italia e India e ampliando le opportunità di scambio tra i due Paesi».

L’Italia è uno dei maggiori partner commerciali dell’India in Europa e il traffico di passeggeri tra i due Paesi è in continuo aumento, grazie alla presenza di una grande comunità indiana in Italia e al crescente interesse dei viaggiatori indiani per l’arte, la storia, la cucina e le esperienze italiane.

I voli di Air India per Roma sono programmati in modo da offrire comode coincidenze via Delhi per destinazioni come Bangkok, Colombo, Ho Chi Minh City, Kathmandu, Kuala Lumpur, Manila, Phuket e Singapore.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air India