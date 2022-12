Air Serbia aggiunge quattro voli diretti per la Grecia

Air Serbia introdurrà voli diretti tra Belgrado e le isole greche di Rodi, Corfù e le due città principali di Creta – Heraklion e Chania – nella prossima programmazione estiva.

I collegamenti verranno operati con Airbus A320 e i biglietti sono già in vendita.

Con l’aggiunta di questi quattro ulteriori voli, Air Serbia espande la sua presenza in Grecia arrivando a un totale di 6 destinazioni verso questo Paese.

«La Grecia è una delle più famose destinazioni turistiche e la domanda di voli per le isole greche è molto alta durante la stagione estiva – ha affermato Bojan Aranđelović, head of network planning and scheduling di Air Serbia – Abbiamo ascoltato i bisogni dei nostri passeggeri e abbiamo deciso di aggiungere alcuni dei nostri voli charter più popolari alla nostra programmazione regolare. Grazie ai nostri voli diretti, le destinazioni di vacanza a Creta, Rodi e Corfù sono ora ancora più vicine alla Serbia e le eccellenti connessioni via Belgrado da tutta Europa daranno ancora più opportunità ai passeggeri di raggiungere le spiagge più belle d’Europa attraverso il nostro network».

I voli saranno operativi con la seguente programmazione: Heraklion dal 28 aprile 2023, Chania dal 4 giugno 2023, Rodi dal 5 giugno 2023, Corfu dal 9 giugno 2023.