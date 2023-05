Air Serbia, al via i collegamenti da Belgrado a Firenze

Con il volo JU568, Air Serbia ha lanciato il servizio diretto tra Belgrado e Firenze. La compagnia aerea nazionale serba opera voli verso questa nuova destinazione in Italia due volte a settimana, il martedì e il sabato, e per tutto l’anno.

«I voli per l’Italia sono tradizionalmente molto richiesti – sottolinea Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia – ed oggi abbiamo lanciato una nuova destinazione in questo paese. Con l’introduzione di voli di linea per Firenze, consentiamo ai passeggeri di conoscere questa città e i suoi ricchi contenuti culturali, e non solo, durante tutto l’anno».

I passeggeri-clienti di Air Serbia potranno anche beneficiare di connection, viaggiando da Firenze, via Belgrado, verso Amsterdam, Stoccolma, Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Zurigo, Parigi, Vienna, Lubiana, Zagabria, Podgorica, Dusseldorf, Francoforte, Istanbul e altre destinazioni della rete della compagnia aerea serba.