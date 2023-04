Air Serbia avvia il volo diretto Catania-Belgrado

Da venerdì 14 aprile scattati i collegamenti diretti Catania-Belgrado, operati da Air Serbia. Durante la stagione estiva, ogni lunedì e venerdì, la compagnia aerea di bandiera serba effettuerà voli per l’aeroporto di Fontanarossa.

Con l’introduzione di questo servizio diretto, Air Serbia offre ai passeggeri la possibilità di collegamenti da Catania, via Belgrado, verso Parigi, Stoccolma, Dusseldorf, Istanbul, Lione, Zurigo, Berlino, Amsterdam, Oslo, Tivat, Praga, Zagabria, Podgorica, Vienna, Stoccarda, Hannover, Lubiana, Copenaghen e altre città del suo network.

«La nostra compagnia opera voli di linea da e verso Roma, Bologna, Milano, Venezia, Bari e Trieste, e oggi abbiamo iniziato i collegamenti stagionali con Catania – sottolinea Bojan Aranđelović, head of network planning and scheduling di Air Serbia – A breve espanderemo la nostra presenza in Italia aggiungendo voli da e verso altre tre città del nostro crescente network».

Air Serbia aveva già deciso di potenziare i voli in estate per Roma, Milano e Bologna.