Air Transat festeggia il Québec e promuove la rotta per il Perù

Anche quest’anno a Roma il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista santo patrono del Québec, si è svolta la tradizionale festa nazionale della regione canadese ospitata questa volta nella sala ricevimento di Palazzo Montemartini Roma, a Radisson Collection Hotel.

Madrina della serata la giovane delegata del Québec a Roma Laurence Fouquette-L’Anglais che ha sottolineato il legame di lunga data tra Québec e Italia e la collaborazione che lega i due Paesi in ambito economico, commerciale e turistico.

Tra i partner presenti alla serata non poteva mancare Air Transat, vettore canadese che da 36 anni collega lo Stato dell’America del nord all’Italia.

«Air Transat vola da Roma, Venezia e Lamezia, da qui unica compagnia, collegando le città italiane direttamente con Montreal e Toronto. Quest’anno abbiamo investito molto per aumentare la frequenza dei voli, siamo arrivati a 19 settimanali, arrivando a offrire voli giornalieri da Roma per Toronto e Montreal che sono operativi dal giugno fino alla fine di ottobre. Siamo partiti tanti anni fa come compagnia “viaggi e vacanze”, ma orami ci siamo evoluti e siamo una compagnia completa in grado di offrire sempre più rotte dai nostri hub in Canada, non in connessione con l’Italia, verso Stati Uniti, Centro America e Sudamerica», sottolinea Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse che rappresenta la compagnia per l’Italia.

Per le rotte in connessione, invece, novità di questa estate la possibilità di raggiungere il Perù dall’Italia, biglietti prenotabili via Gds in tutte le agenzie di viaggi, oppure tramite Rephouse.

Una nuova destinazione che si aggiunge alle tante altre con partenza dall’Italia operate dal vettore o in codeshare con Porter Airlines all’interno del Canada con partenze sempre da Roma, Venezia e Lamezia per Québec City, Halifax, Vancouver, Calgary, Edmonton via Toronto o Montreal.

«Per il Perù abbiamo 3 voli in connessione da Roma via Toronto, fino al 24 ottobre. Devo dire che rispetto a questa novità, ma anche in generale, l’estate è partita un po’ a rallentatore, se guardiamo lo scorso anno, ma in questi ultimi giorni gli italiani sembrano essersi risvegliati e le prenotazioni stanno andando bene per le classiche mete canadesi, Montreal su tutte, e anche per il Perù, una novità che piace e che stiamo vendendo bene».

La compagnia vola con Airbus A330-200 o Airbus 330-300 configurati in 2 classi di servizio (economy e club class) e consente, particolare non trascurabile, il trasporto in cabina di animali da compagnia con peso fino a 10 kg.